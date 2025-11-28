為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美俄太空人聯手前往國際太空站 執行長達8月的任務

    2025/11/28 16:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    由1名美國太空人和2名俄羅斯太空人組成的3人乘組於27日搭乘俄羅斯太空船升空。（美聯社）

    由1名美國太空人和2名俄羅斯太空人組成的3人乘組於27日搭乘俄羅斯太空船升空，正式開始在國際太空站執行任務。

    根據《美聯社》報導，1枚聯盟號（Soyuz）火箭27日下午2時27分從俄羅斯租用的位於哈薩克的貝康諾（Baikonur）太空發射場升空，將聯盟MS-28太空船送入軌道。

    該太空船搭載了美國航太總署（NASA）太空人威廉斯（Chris Williams）以及俄羅斯太空人米卡耶夫（Sergei Mikaev）和庫德-斯韋爾奇科夫（Sergei Kud-Sverchkov）。太空船於27日下午5時34分與國際太空站對接。

    預計3人將在太空站停留約8個月。NASA表示，這是威廉斯和米卡耶夫的首次太空飛行，也是庫德-斯韋爾奇科夫的第二次太空飛行。

    目前在國際太空站上的太空人包括NASA太空人芬克（Mike Fincke）、卡德曼（Zena Cardman）和金喬尼（Jonny Kim），日本宇宙航空研究開發機構太空人油井龜美也，以及俄羅斯太空人雷日科夫（Sergei Ryzhikov）、祖布里茨基（Alexei Zubritsky）和普拉托諾夫（Platonov）。

    NASA表示，威廉斯將進行科學研究和技術演示，旨在推動人類太空探索並造福地球生命。

