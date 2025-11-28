為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    《蒙娜麗莎》要搬家？ 羅浮宮改造計畫曝光

    2025/11/28 15:54 即時新聞／綜合報導
    羅浮宮董事會週四拍板定案，將針對非歐盟遊客大幅調漲門票價格，漲幅高達45%。（法新社）

    羅浮宮董事會週四拍板定案，將針對非歐盟遊客大幅調漲門票價格，漲幅高達45%。（法新社）

    計劃明年前往法國巴黎朝聖藝術殿堂的民眾荷包要縮水了。羅浮宮董事會週四拍板定案，將針對非歐盟遊客大幅調漲門票價格，漲幅高達45%。這項新規定是為了籌措資金，以應對日益嚴重的設施老化及安全問題。

    《BBC》報導，羅浮宮董事會日前通過票價調整方案，從明年初開始，美國、英國、中國等非歐盟國家旅客，進館票價將從原本的22歐元調升至32歐元（約新台幣1120元），預計可為博物館帶來數百萬歐元收入，用於全面翻修館舍及提升安保。

    羅浮宮的安全早在去年10月就遭受外界質疑，當時四名竊賊僅花數分鐘便竊走價值1.02億美元的珠寶，震驚法國社會。事後官方審計報告指出，館內存在安保系統陳舊、基礎設施老化等問題。

    依規定自明年1月14日起，歐洲經濟區以外旅客將須多付10歐元才能參觀這座全球最受歡迎的博物館。羅浮宮去年接待近900萬名遊客，其中逾十分之一來自美國，約6%來自中國。

    羅浮宮長年飽受人潮壅塞、排隊過久等批評。法國總統馬克宏今年1月已宣布改善計畫，包括在2026年調整非歐盟旅客費用，並將鎮館之寶《蒙娜麗莎》搬至新空間，改善參觀動線與擁擠情況。

    目前羅浮宮每日吸引約3萬名旅客，絕大多數會湧入展示《蒙娜麗莎》的展廳，大量人潮讓每名旅客停留時間極短，多半只能匆忙拍照即被推擠離場。

    法國總統馬克宏與館方此前已宣布改善計畫，除了研擬將《蒙娜麗莎》移至新展區以分散人流，未來數億歐元的翻修預算也將用於增設廁所、餐廳等硬體設施，盼能提升參觀品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播