《蒙娜麗莎》要搬家？ 羅浮宮改造計畫曝光

計劃明年前往法國巴黎朝聖藝術殿堂的民眾荷包要縮水了。羅浮宮董事會週四拍板定案，將針對非歐盟遊客大幅調漲門票價格，漲幅高達45%。這項新規定是為了籌措資金，以應對日益嚴重的設施老化及安全問題。

據《BBC》報導，羅浮宮董事會日前通過票價調整方案，從明年初開始，美國、英國、中國等非歐盟國家旅客，進館票價將從原本的22歐元調升至32歐元（約新台幣1120元），預計可為博物館帶來數百萬歐元收入，用於全面翻修館舍及提升安保。

羅浮宮的安全早在去年10月就遭受外界質疑，當時四名竊賊僅花數分鐘便竊走價值1.02億美元的珠寶，震驚法國社會。事後官方審計報告指出，館內存在安保系統陳舊、基礎設施老化等問題。

依規定自明年1月14日起，歐洲經濟區以外旅客將須多付10歐元才能參觀這座全球最受歡迎的博物館。羅浮宮去年接待近900萬名遊客，其中逾十分之一來自美國，約6%來自中國。

羅浮宮長年飽受人潮壅塞、排隊過久等批評。法國總統馬克宏今年1月已宣布改善計畫，包括在2026年調整非歐盟旅客費用，並將鎮館之寶《蒙娜麗莎》搬至新空間，改善參觀動線與擁擠情況。

目前羅浮宮每日吸引約3萬名旅客，絕大多數會湧入展示《蒙娜麗莎》的展廳，大量人潮讓每名旅客停留時間極短，多半只能匆忙拍照即被推擠離場。

法國總統馬克宏與館方此前已宣布改善計畫，除了研擬將《蒙娜麗莎》移至新展區以分散人流，未來數億歐元的翻修預算也將用於增設廁所、餐廳等硬體設施，盼能提升參觀品質。

