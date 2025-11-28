ICAO選出日籍理事會主席 台灣遭中國封殺困境有望突破

聯合國專門機構「國際民航組織」（ICAO），26日選出日本代表大沼俊之為新任的理事會主席。（路透檔案照）

聯合國專門機構「國際民航組織」（ICAO），26日選出日本代表大沼俊之為新任的理事會主席。這不但是日本人首次掌舵ICAO，也是亞洲首位。對於中國在ICAO封殺台灣的現狀，也許能有所突破。

ICAO目前共有193個國家與地區加入，每3年舉行一次大會，理事會是對大會負責的決策機關，由36個成員國組成。大沼於26日獲得理事會過半數投票勝選，得票數超越同樣參選的埃及候選人。任期自2026年1月1日起算，為期3年。



大沼俊之非外務省出身，是前國土交通省的專業官僚，歷任航空局國際航空課長、會計課長，並自2023年起擔任航空局次長。他曾在ICAO法律局工作2年。日本政府在2024年1月正式推舉大沼為理事會主席候選人，去年12月更任命他擔任ICAO的日本政府代表部全權大使。大沼在ICAO也培養相當雄厚的人脈，這也是他這次能當選的主因之一。

事實上，中國長期以來搶占國際機構高階主管，爭取主導權，並透過修改規則改變國際秩序，尤其打壓台灣的國際空間。台灣是ICAO的創始會員國，但在1971年被中國取代，台灣曾於2013年獲理事會主席特別邀請參加ICAO大會，之後即被中國持續封殺。

日本在前首相安倍晉三任內，意識到中國搶占國際機構的野心，從2013年起由外務省啟動「國際機構日本人職員倍增計畫」，目標設定2030年前將主要國際機構的日本籍職員人數倍增，而大沼也是這波計畫中的栽培人選。

日本首相高市早苗昨天在社群平台X發文，對於大沼當選ICAO理事會主席表示祝賀之意，她還指出，目前在聯合國專門機構擔任負責人的日本人，已增加為2人，另一位是萬國郵政聯盟（UPU）總裁目時政彥。

台灣位於東亞國際航空要道的核心位置，台北飛航情報區是世界航空運輸網路中最關鍵、最繁忙、地緣政治敏感度最高的空域之一，每年管理超過百萬架次航班。台灣被排擠於ICAO之外，對國際飛安是一大風險。日本和美國長年以來支持台灣以觀察員身分加入ICAO大會，而這次ICAO理事會主席由日本代表當選，將有助於台灣議題被納入技術層面討論，讓台灣不會在國際民航安全中被忽視。

