    國際

    美委緊張局勢升級 委內瑞拉禁6家國際航空公司入境

    2025/11/28 15:40 編譯孫宇青／綜合報導
    美國與委內瑞拉軍事緊張升溫後，多家國際航空公司暫停往返委國的航班，但旋即遭委國報復。圖為卡拉卡斯西蒙波利維爾國際機場。（歐新社）

    美國與委內瑞拉軍事緊張升溫後，多家國際航空公司暫停往返委國的航班，但旋即遭委國報復。圖為卡拉卡斯西蒙波利維爾國際機場。（歐新社）

    英國《衛報》27日報導，委內瑞拉宣布禁止6家國際航空公司入境，指控它們先前因應美方警告，暫停往返委國的航班，是參與美國發起的「國家恐怖主義」活動。

    據報導，美國總統川普以打擊毒品走私為由，近月來加強在加勒比海地區的軍事部署，被認為意在威嚇委國政府，甚至有人認為目標是推翻委國總統馬杜羅政權，因為美方控其是販毒集團的領袖。

    美國聯邦航空總署（FAA）先前更發出警告，提醒航空公司航班行經委國上空有「潛在危險」，隨後有多家航空公司暫緩往返委國的航班。

    委國當局26日晚間作出回應，宣布吊銷西班牙伊比利亞航空、葡萄牙航空、哥倫比亞航空、智利航空、巴西拉塔姆航空、巴西戈爾航空和土耳其航空的營運許可證，原因是它們「參與美國政府支持的國家恐怖主義行動，並片面暫停商業航空營運」，並強調FAA對委國領空沒有管轄權。

    葡萄牙外交部長葡萄牙外交部長藍格爾（Paulo Rangel）指控委國撤銷航空公司營運權的決定「完全不成比例」。他表示，葡萄牙曾試圖透過駐卡拉卡斯大使館說服委國當局恢復航空公司營運權，並補充說，葡萄牙「無意取消飛往委國的航線，顯然，我們這樣做只是出於安全考量」。

