    首頁 > 國際

    斯里蘭卡洪水及山崩致56死21失蹤 軍隊參與救援行動

    2025/11/28 15:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    斯里蘭卡近日因連日豪雨發生洪水及山崩，目前已有56人死亡。圖為斯里蘭口受災地區之一巴杜拉。（美聯社）

    斯里蘭卡近日因連日豪雨發生洪水及山崩，對此當局今（28）日部署軍隊參與救援行動。目前天然災害已造成56人死亡，另有21人失蹤。

    根據《法新社》報導，斯里蘭卡災害管理中心（DMC）表示，由於持續降雨，直升機、海軍船和裝甲運兵車正在該國多個地區疏散受困村民。

    斯里蘭卡災害管理中心指出，全島6.5萬平方公里的土地都在降雨，部分地區過去24小時的降雨量達到360毫米。

    斯里蘭卡災害管理中心聲稱，在已確認的56名死者中，有26人被埋在島嶼中部茶葉產區巴杜拉（Badulla）的泥石流中。該中心補充，另有21人失踪和14人住院治療。

    土石流和洪水已造成斯里蘭卡近700戶房屋受損，和近1800戶家庭被轉移到臨時避難所。災害管理中心警告，各地河流水位上漲，低窪地區居民應迅速轉移到較高的地方。

    斯里蘭卡依賴季風降雨進行灌溉和水力發電，但專家警告，由於氣候變化，該國將面臨更頻繁的洪災。

