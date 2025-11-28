韓版「悲慘世界」？司機吃掉23元「巧克力派」遭告竊盜 纏訟2年逆轉勝

南韓知名零食「巧克力派」（Choco Pie）是當地的國民點心。（法新社資料照）

南韓發生一起引發社會譁然的勞資糾紛。一名外包物流司機因飢餓難耐，擅自食用了公司冰箱內價值僅1050韓元（約新台幣23元）的零食，竟遭公司以竊盜罪提告。這場官司歷經近2年纏訟，全州地方法院28日終於還給這名工人清白，宣判無罪。

據《法新社》報導，這起事件發生在去年。該名物流公司外包司機在清晨工作時，從辦公室冰箱拿取了一個南韓知名的「巧克力派」（Choco Pie）和一個迷你卡士達蛋糕食用。儘管這些零食總價值僅約新台幣23元，公司仍堅持報警提告。

檢方最初認定情節輕微，對司機提起簡易起訴（通常處以罰款）。然而，司機堅稱自己無罪，拒絕接受處分，要求進行正式審判。一審法院判定司機有罪，並處以5萬韓元（約新台幣1100元）罰金，金額約為他所吃零食價值的50倍。司機不服判決，立即提起上訴。

公司在法庭上主張，公司冰箱內的零食僅供內部正職員工享用，像被告這類「外包人員」，未經許可不得擅自開啟冰箱或取用食物。這種明顯的階級區隔引發了外界對職場歧視的質疑。

然而，二審上訴法院在最終判決中推翻了一審結果。法官指出，事實上司機們曾被告知「可以在辦公室吃零食」，且夜班保全人員也會食用冰箱內的食物。此外，另有39名外包工人出具書面證詞，表示他們也都吃過冰箱裡的零食。基於這些證據，法院認定「難以斷定被告具有竊盜的故意」，因此改判無罪。

僅因肚子餓就被告 輿論批現代尚萬強

被告律師在判決後告訴媒體，當事人對於因為「清晨肚子餓吃了一個巧克力派」就淪為被告，感到「深深的羞恥」。律師表示：「這條路充滿波折，但我對結果感到非常欣慰，相信被告也是如此。」

這起案件在南韓社會引發公憤，許多勞工團體將這名司機比喻為法國文豪雨果名著《悲慘世界》（Les Misérables）中的主角「尚萬強」（Jean Valjean），諷刺公司為了微不足道的食物，竟如同追殺偷麵包給家人吃的尚萬強一般，對底層勞工窮追猛打。

