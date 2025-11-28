為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓版「悲慘世界」？司機吃掉23元「巧克力派」遭告竊盜 纏訟2年逆轉勝

    2025/11/28 14:18 編譯陳成良／綜合報導
    南韓知名零食「巧克力派」（Choco Pie）是當地的國民點心。（法新社資料照）

    南韓知名零食「巧克力派」（Choco Pie）是當地的國民點心。（法新社資料照）

    南韓發生一起引發社會譁然的勞資糾紛。一名外包物流司機因飢餓難耐，擅自食用了公司冰箱內價值僅1050韓元（約新台幣23元）的零食，竟遭公司以竊盜罪提告。這場官司歷經近2年纏訟，全州地方法院28日終於還給這名工人清白，宣判無罪。

    據《法新社》報導，這起事件發生在去年。該名物流公司外包司機在清晨工作時，從辦公室冰箱拿取了一個南韓知名的「巧克力派」（Choco Pie）和一個迷你卡士達蛋糕食用。儘管這些零食總價值僅約新台幣23元，公司仍堅持報警提告。

    檢方最初認定情節輕微，對司機提起簡易起訴（通常處以罰款）。然而，司機堅稱自己無罪，拒絕接受處分，要求進行正式審判。一審法院判定司機有罪，並處以5萬韓元（約新台幣1100元）罰金，金額約為他所吃零食價值的50倍。司機不服判決，立即提起上訴。

    公司在法庭上主張，公司冰箱內的零食僅供內部正職員工享用，像被告這類「外包人員」，未經許可不得擅自開啟冰箱或取用食物。這種明顯的階級區隔引發了外界對職場歧視的質疑。

    然而，二審上訴法院在最終判決中推翻了一審結果。法官指出，事實上司機們曾被告知「可以在辦公室吃零食」，且夜班保全人員也會食用冰箱內的食物。此外，另有39名外包工人出具書面證詞，表示他們也都吃過冰箱裡的零食。基於這些證據，法院認定「難以斷定被告具有竊盜的故意」，因此改判無罪。

    僅因肚子餓就被告 輿論批現代尚萬強

    被告律師在判決後告訴媒體，當事人對於因為「清晨肚子餓吃了一個巧克力派」就淪為被告，感到「深深的羞恥」。律師表示：「這條路充滿波折，但我對結果感到非常欣慰，相信被告也是如此。」

    這起案件在南韓社會引發公憤，許多勞工團體將這名司機比喻為法國文豪雨果名著《悲慘世界》（Les Misérables）中的主角「尚萬強」（Jean Valjean），諷刺公司為了微不足道的食物，竟如同追殺偷麵包給家人吃的尚萬強一般，對底層勞工窮追猛打。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播