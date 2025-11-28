「竹」代「網」僵？ 日廠商曾曝1000℃鐵球燒竹子 結局震驚全網

香港宏福苑火災後，可以看見綠色中國製維修棚網被燒得面目全非，而香港傳統技藝竹鷹架仍在。（彭博社資料照）

26日香港新界大埔區住宅大樓宏福苑發生世紀惡火，目前仍有超過百人仍下落不明，而傳出中國有媒體、自營號企圖帶風向，指稱罪魁禍首是香港傳統技藝竹鷹架，不過有網友翻出2023年1家日本廠商的影片，1000℃鐵球燒到火都熄了，乾燥竹子只有接觸那頭有碳化痕跡。

社群平台「X」（前Twitter）名為「大阪染織機械株式会社【公式】」的日本廠商發文表示，近日因為香港大火，關於竹子的耐火性問題再次浮上檯面，因此他們公司的舊影片又頻繁跳出通知。舊影片中可以看到，1000℃赤紅的鐵球放到乾燥竹子上，火在接觸面燃燒，火勢卻沒有延伸到竹子下方，只有鐵球在燒、竹切口接觸面出現碳化反應，直到把鐵球拿開，竹子除了接觸鐵球那端有黑掉外，其餘部分沒什麼肉眼可見的變化。

請繼續往下閱讀...

留言區自稱是香港的人網友急忙澄清，在香港竹鷹架已使用超過200年，且用來搭建鷹架的竹子是經過阻燃處理的材料，希望外國人能停止散播「竹子是助燃物」的消息。

還有香港網友製作圖卡說明，竹子其實是「天然阻燃」材料，因為竹的含水量高、纖維濃密、導熱慢，要直接點燃竹非常困難，竹材在乾燥過程中會失去大量水分，但其內部結構仍會才留部分水分。另外，當竹子燃燒時，竹子中的矽會跟氧結合形成二氧化矽，這層固態薄膜可以阻礙燃燒反應，因此這次大火不應該把過錯歸咎給竹棚。

也有網友指出，因為維修棚網已被查出來是中國製造，也有網友找了附近同家負責廠商的維修的棚網「燒一燒」，發現真的能燃燒，因此中國方面才會堅持問題出在竹鷹架。

從火災燒了整整一夜後的畫面也顯示，大部分的竹鷹架依舊完好無損，沒有被燒過的樣子，反倒是原先綠色的維修棚網已經燒到殘破不堪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法