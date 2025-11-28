狂燒43小時奪94命！香港宏福苑大火撲滅 廉政公署出手抓人

香港消防員28日在大埔宏福苑火災現場巡視。這場延燒逾43小時的世紀惡火已大致撲滅，但仍有殘火與倒塌風險。（路透）

在歷經逾43小時的馬拉松式灌救後，香港消防處週五（28日）上午宣布，大埔宏福苑的五級大火已大致撲滅。然而，這場世紀災難留下的傷痕怵目驚心，死亡人數已攀升至94人，另有76人受傷。隨著火勢受控，究責行動也同步升級，除了警方拘捕涉嫌誤殺的建商外，香港廉政公署（ICAC）也介入調查，拘捕了涉案工程顧問公司的負責人。

廉署介入調查 疑涉工程貪污舞弊

綜合港媒與法新社報導，消防處於上午10時18分宣布滅火行動結束。與此同時，廉政公署人員突擊搜查了負責宏福苑維修工程的顧問公司「鴻毅建築師」，並拘捕該公司負責人。這名男子隨後被押往九龍灣的辦公室進行搜證。外界推測，廉署的介入意味著這起因外牆維修引發的慘劇，除了涉及嚴重的工程疏忽外，背後恐怕還隱藏著貪污舞弊的案情。

此前，警方已依涉嫌誤殺罪拘捕了建築公司的3名董事與工程顧問，指控其使用了易燃的建築材料導致火勢迅速失控。

香港特首李家超在政府總部召開記者會，神情凝重地宣布火勢已受控，但搜救工作仍將持續。他表示，政府將成立專責小組，從刑事責任與監管制度兩大方向進行徹查。「無論是人為疏忽還是制度漏洞，我們都將一查到底，絕不姑息。」

李家超同時宣布，將向每戶受災居民發放1萬港幣（約新台幣4.1萬元）的緊急補助金，並動用關愛基金與社會資源協助安置災民。對於中國國家主席習近平的高度關注與大灣區城市的支援，李家超也表達了感謝。

這場大火是香港數十年來最嚴重的公共安全事故。為了表達對死難者的哀悼，港府宣布取消所有由政府主辦的慶祝活動，官員也將減少出席非必要的公開場合。政府後續將舉辦悼念會，並安排政府建築物下半旗致哀，讓全港市民共同悼念這場悲劇中的逝者。

