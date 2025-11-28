為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    狂燒43小時奪94命！香港宏福苑大火撲滅 廉政公署出手抓人

    2025/11/28 14:31 編譯陳成良／綜合報導
    香港消防員28日在大埔宏福苑火災現場巡視。這場延燒逾43小時的世紀惡火已大致撲滅，但仍有殘火與倒塌風險。（路透）

    香港消防員28日在大埔宏福苑火災現場巡視。這場延燒逾43小時的世紀惡火已大致撲滅，但仍有殘火與倒塌風險。（路透）

    在歷經逾43小時的馬拉松式灌救後，香港消防處週五（28日）上午宣布，大埔宏福苑的五級大火已大致撲滅。然而，這場世紀災難留下的傷痕怵目驚心，死亡人數已攀升至94人，另有76人受傷。隨著火勢受控，究責行動也同步升級，除了警方拘捕涉嫌誤殺的建商外，香港廉政公署（ICAC）也介入調查，拘捕了涉案工程顧問公司的負責人。

    廉署介入調查 疑涉工程貪污舞弊

    綜合港媒與法新社報導，消防處於上午10時18分宣布滅火行動結束。與此同時，廉政公署人員突擊搜查了負責宏福苑維修工程的顧問公司「鴻毅建築師」，並拘捕該公司負責人。這名男子隨後被押往九龍灣的辦公室進行搜證。外界推測，廉署的介入意味著這起因外牆維修引發的慘劇，除了涉及嚴重的工程疏忽外，背後恐怕還隱藏著貪污舞弊的案情。

    此前，警方已依涉嫌誤殺罪拘捕了建築公司的3名董事與工程顧問，指控其使用了易燃的建築材料導致火勢迅速失控。

    香港特首李家超在政府總部召開記者會，神情凝重地宣布火勢已受控，但搜救工作仍將持續。他表示，政府將成立專責小組，從刑事責任與監管制度兩大方向進行徹查。「無論是人為疏忽還是制度漏洞，我們都將一查到底，絕不姑息。」

    李家超同時宣布，將向每戶受災居民發放1萬港幣（約新台幣4.1萬元）的緊急補助金，並動用關愛基金與社會資源協助安置災民。對於中國國家主席習近平的高度關注與大灣區城市的支援，李家超也表達了感謝。

    這場大火是香港數十年來最嚴重的公共安全事故。為了表達對死難者的哀悼，港府宣布取消所有由政府主辦的慶祝活動，官員也將減少出席非必要的公開場合。政府後續將舉辦悼念會，並安排政府建築物下半旗致哀，讓全港市民共同悼念這場悲劇中的逝者。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播