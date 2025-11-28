為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    非歐洲經濟區旅客注意！ 羅浮宮明年起票價漲45％

    2025/11/28 15:01 即時新聞／綜合報導
    羅浮宮宣布明年1月14日開始，對來自歐洲經濟區（EEA）以外的遊客大幅提高門票價格45%。（美聯社）

    羅浮宮宣布明年1月14日開始，對來自歐洲經濟區（EEA）以外的遊客大幅提高門票價格45%。（美聯社）

    法國巴黎羅浮宮宣布，從2026年1月14日起，對於來自歐洲經濟區（EEA）以外的遊客大幅提高門票價格45%，原本一張22歐元的票價將調高至32歐元（約新台幣1163元）。

    綜合外媒報導，10月發生明目張膽的珠寶竊案，凸顯了羅浮宮保安措施的漏洞和基礎設施的老化。此次漲價是因官方近期啟動大型修繕計畫，提出「羅浮宮—新文藝復興」，預計投入數十億歐元改善長久以來的安全隱患、基礎設施老化，如屋頂漏水、暖通系統故障，以及遊客擁擠問題。

    羅浮宮去年共吸引近900萬人次造訪，絕大多數為外國遊客，美國與中國遊客分別約佔10％與6％，顯示非歐洲國家的觀光客仍是主力。博物館發言人表示，調整門票價格預計每年可增加高達2000萬歐元（約新台幣7億2700萬元）的收入，以彌補資金缺口。

    針對此舉，羅浮宮工會對此措施表達不滿，質疑這樣的「差別收費制度」是否合理。法國最大工會之一、民主勞工聯盟（CFDT）警告，此舉可能被視為對不同國籍旅客的「歧視」。

    館方則向法新社表示，面對龐大維修需求與安全壓力，調整費用是確保博物館長期運作的必要之舉。

