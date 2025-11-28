香港惡火！16歲女孩失聯前傳「燒過來了、好辛苦」 網淚崩集氣

一名香港網友近日焦急地在Threads上PO文，他也曝光與16歲女友的對話紀錄，表示女友在傳訊後就失聯，希望任何有消息的網友都幫幫他。（取自Threads）

香港大埔宏福苑26日爆發嚴重火警，至今已有94人死亡，有超過百人仍下落不明。一名香港網友近日焦急地在Threads上PO文，表示他16歲女友在26日下午3點多就和他失去聯繫，希望任何有消息的網友都幫幫他。他也曝光與女友的對話紀錄，只見女友先是驚呼「失火了！」接著表示「燒過來了」，最後分開傳了「好」、「辛苦」兩段話，讓不少網友看了為之鼻酸。

一名香港網友昨日在Threads上發文，PO出與女友的自拍合照表示，身邊女子是他的女友，從26日下午3點開始，突然與他失去聯絡。在失聯前，女子先是在下午3點08分傳送訊息「Wtf」，接著喊「隔壁房子失火了」，再過7分鐘後又表示「燒到過嚟（燒過來了）」，最後，下午3點23分，女子分別傳了「好」、「辛苦」（好辛苦）兩則訊息後，就此失聯。

請繼續往下閱讀...

目前網友還在積極尋人，希望有任何消息的網友都能與之聯繫；另外，16歲女子的哥哥也在Threads上發文表示：「我的妹妹、外婆和叔叔從昨天下午3點半以後到現在一直聯絡不上。醫院、警察那邊都還沒有消息。希望大家如果有看到他們被救出，或是無論有任何消息，都可以聯繫我。」

推文下方，網友看了都相當難過，但也幫忙集氣、安慰，紛紛留言表示：「一定平安」、「目前還沒有出現在名單，一定沒事」、「我願意用我的運氣來許願：『希望他們可以平平安安！』這位師兄您也不要灰心。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法