牽制中國！美國務院副助卿：美韓同盟應共克印太挑戰

美國國務院東亞副助卿、駐韓大使館臨時代辦凱文·金（Kevin Kim）28日談及美韓安全合作時表示，美韓兩國攜手應對朝鮮半島及印太地區的共同挑戰至關重要。

中國不斷在南海與台灣周邊活動，華府考慮讓駐韓2萬8500名美軍的角色更加靈活。路透社報導，美方官員透露，預計未來駐韓美軍的調遣將更具彈性，不排除在朝鮮半島以外執行任務，因應更廣泛的安全挑戰，例如協防台灣。

韓聯社報導，凱文·金28日應邀出席由美韓同盟基金會（US-Korea Alliance Foundation）主辦、在首爾召開的美韓同盟論壇。

凱文·金表示，兩國應共同強化朝鮮半島和印太地區的威懾力，從而維護和平與安全，「由這點來看，兩國共同評估所面臨的威脅非常重要，這樣才能推動同盟關係向前發展」。

談及美韓日前公布的領袖會談成果文件，凱文·金指出，文件內容涵蓋貿易、經濟、國防和外交，以及兩國的共同願景，更包含朝鮮半島及印太地區願景。

韓聯社分析，上述談話明示了美方對美韓同盟的觀點，即美韓同盟的任務範圍必須從應對北韓問題，擴大至牽制中國等。

被問及對台海局勢的看法時，凱文·金強調，中國軍事力量不斷增強，且中方高度關注兩岸問題，無論情勢如何，美國總統川普（Donald Trump）都將致力維護台海及印太地區的和平。

另針對朝鮮半島問題，凱文·金說，川普是「和平製造者」，因此沒有任何選項應當被排除。

