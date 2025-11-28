稱香港「這個大火我們打算拍下來再說」網怒批 中國自媒體發文道歉

「食貧道」這則發文在網上引起爭議。（圖片擷取自@食貧道/微博）

香港近日宏福苑大火事件，造成無數人傷亡，在這敏感時刻，一名大陸美食自媒體者「食貧道」與團隊計畫前往香港拍攝影片，貼文中「這個大火我們打算拍下來再說」此話，引發輿論譁然。

根據《香港01》 報導，這條微博內容為「現場有小夥伴可以提供資訊的嗎？我們小花明天就到，其實一直在準備《香港吃飯故事》的拍攝，一直沒想好怎麼開機，這個大火我們打算下拍下來再說。」

請繼續往下閱讀...

不少網友看到這則發文，紛紛指責內文不合時宜，更留言「沒良心，大家都擔心人員傷亡，你就想著拍香港火災當自媒體素材」、「不應為流量失掉人文關懷」、「好心寒，一句安慰都沒有，只想著流量」。

「食貧道」帳號創始人張駿，外界稱為「餅叔」，過去曾是傳統媒體的調查記者和戰地記者，後來轉型新媒體，在網上發佈一系列打卡美食餐廳、測評當季食材的影片，吸引全網超過千萬用戶關注。

因發文事件引起爭議，「食貧道」於隔日發表道歉聲明。他解釋當時身處信號不佳的環境，發文過於匆忙且用詞不當，未深入思考措辭與事件的敏感性，承認「表達輕率、不尊重受難者」是他的錯。

儘管如此，許多網友仍不領情，認為他道歉只是為了平息怒火、保住流量收益，並不是真心悔過，但也有少部分粉絲替他喊冤，認為只是一次無心之失。

「食貧道」在網上擁有大批粉絲。（圖擷取自@食貧道/bilibili）

「食貧道」發文道歉表示「發文太著急了，沒有注意好措辭」。（圖片擷取自@食貧道/微博）

