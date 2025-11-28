為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏福苑大火 居民愛貓被困36小時拒絕放棄希望求援

    2025/11/28 12:18 即時新聞／綜合報導
    火災發生後，許多寵主的寵物下落不明。（圖片擷取自@garfield961004/X）

    火災發生後，許多寵主的寵物下落不明。（圖片擷取自@garfield961004/X）

    香港新界大埔宏福苑發生嚴重火警，除人命傷亡，許多寵物飼主也憂心如焚。一名飼主昨27日向媒體表示，她養了8年的愛貓「咖啡」在火災發生後被困家中，至今已36小時下落不明，她與家人整夜守候、難以入眠，動物救援組織聞訊介入，盼能協助尋回更多被困寵物。

    根據《香港01》 報導，火災發生後，目前官方統計顯示至少94人死亡、76人受傷，多數居民被迫撤離住屋。其中一名住戶陳女士表示，她的貓咪「咖啡」當時與她同住單位，但火災迫使她需立即離開，「晚上整個人都像是在等審判，根本沒辦法好好睡」，她和家人一整夜在社區會堂與街頭徘徊等待消息。

    陳女士說，當時雖判斷單位外觀未被火焰直接波及，但屋內空氣污染與濃煙依舊，她不敢立即進入查看。屋內的糧食僅足應付一日，貓咪能否生還，仍無法確定。她強調，希望若有人看到「咖啡」的消息能聯絡她。

    面對大量寵物受困情況，香港多個動物保護團體與志工們已展開行動。救援人員攜氧氣寵物運輸籠、臨時醫療設備，並聯絡消防單位協助進入被封鎖區域，根據統計，截至目前已有超過10隻貓、7隻狗以及若干烏龜被救出，為不少失去家園的家庭帶來一絲希望。

    動保團體設立了臨時認領區，安排初步獸醫檢查與動物領回手續，但由於現場秩序與人流管控，飼主需出示證明並經警員確認後方可認領，許多飼主在現場情緒激動，有人難掩淚水，只能緊盯認領區痴痴的等待。

    這起火警不僅造成大量人命傷亡，也恐讓許多家庭失去與寵物共同生活的可能。對於許多飼主來說，寵物不只是動物，而是家庭成員，面對濃煙、火勢與撤離命令，許多寵物被迫留守家中，生死未知。

    動保人士與志工呼籲，有聽聞、看到任何動物蹤影或寵物遺失公告者，應立即聯絡官方救援熱線或動保團體協助認領，也提醒飼主若能，在平時為寵物植入晶片，若遭遇災害，可提高找回機率。

    這起火災留下的，不只是建築的灰燼與生命的傷痛，也可能是動物與家庭之間無法彌補的裂縫。然而，在災後混亂中，也有許多不放棄希望的人與志工，默默為寵物奔走。

