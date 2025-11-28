為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    昔日盟友變殺手！槍殺美國民兵嫌犯曝光 竟是CIA「零號部隊」出身

    2025/11/28 12:04 編譯陳成良／綜合報導
    在美國華盛頓特區遭伏擊的國民兵身分曝光。右為不幸殉職的20歲女兵貝克斯特倫（Specialist Sarah Beckstrom），左為重傷仍在搶救的沃爾夫上士（Staff Sgt. Andrew Wolfe）。（美聯社）

    在美國華盛頓特區遭伏擊的國民兵身分曝光。右為不幸殉職的20歲女兵貝克斯特倫（Specialist Sarah Beckstrom），左為重傷仍在搶救的沃爾夫上士（Staff Sgt. Andrew Wolfe）。（美聯社）

    美國華盛頓特區白宮附近27日發生的國民兵遭槍擊案，案情出現驚人轉折。美國總統川普週四（28日）在感恩節致電軍方時證實，其中一名年僅20歲的女兵已傷重不治。川普除痛批槍手是「野蠻怪獸」（savage monster），更引爆話題的是，這名槍手被揭露曾是美國中央情報局（CIA）在阿富汗長期資助的精銳秘密部隊成員。

    據《美聯社》報導，涉案的29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）背景極不單純。知情人士透露，他在移居美國前，曾服役於阿富汗南部坎大哈省（Kandahar）一支被稱為「零號部隊」（Zero Units）的特種單位。

    這類部隊是由CIA一手扶植、訓練與資助的準軍事組織，專門負責執行反恐與高風險作戰任務，在2021年美軍撤離阿富汗期間，更負責守衛喀布爾機場。換言之，這名在白宮旁伏擊美軍的兇手，曾是美軍在戰場上最親密的盟友之一。CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）隨後發聲明證實，槍手與美國政府的關係在2021年撤軍後結束。

    川普：他瘋了 拜登審查機制徹底失敗

    川普在得知女兵貝克斯特倫（Sarah Beckstrom）殉職後，情緒激動地表示：「她剛剛過世了，不再與我們同在。」他隨即將矛頭指向拜登政府，指責其在2021年「盟友避難行動」（Operation Allies Welcome）中審查鬆散，讓危險分子進入美國。

    川普手持一張阿富汗撤軍時難民擠在軍機地板的新聞照片，直言槍手在經歷戰爭與撤離後已經「精神錯亂」（went cuckoo）。「我的意思是，他瘋了。這種情況在這些人身上太常發生，」川普怒斥，並將此案定調為「恐怖攻擊」，強調美國不需要這些無法完全掌控的人。

    這起槍擊案發生在距離白宮僅兩個街區處，拉坎瓦爾持左輪手槍採取「伏擊式」攻擊，導致國民兵一死一重傷。案發後，川普政府下令對拜登任內入境的阿富汗人進行重新審查。美國公民及移民服務局（USCIS）也宣布，將針對來自19個「高風險國家」的入境者採取更嚴格的篩選措施。

    涉嫌在白宮附近伏擊國民兵的29歲阿富汗籍槍手拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。他被揭露曾是CIA資助的阿富汗秘密部隊成員，2021年隨美軍撤離後定居美國。（美聯社）

    涉嫌在白宮附近伏擊國民兵的29歲阿富汗籍槍手拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。他被揭露曾是CIA資助的阿富汗秘密部隊成員，2021年隨美軍撤離後定居美國。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播