昔日盟友變殺手！槍殺美國民兵嫌犯曝光 竟是CIA「零號部隊」出身

在美國華盛頓特區遭伏擊的國民兵身分曝光。右為不幸殉職的20歲女兵貝克斯特倫（Specialist Sarah Beckstrom），左為重傷仍在搶救的沃爾夫上士（Staff Sgt. Andrew Wolfe）。（美聯社）

美國華盛頓特區白宮附近27日發生的國民兵遭槍擊案，案情出現驚人轉折。美國總統川普週四（28日）在感恩節致電軍方時證實，其中一名年僅20歲的女兵已傷重不治。川普除痛批槍手是「野蠻怪獸」（savage monster），更引爆話題的是，這名槍手被揭露曾是美國中央情報局（CIA）在阿富汗長期資助的精銳秘密部隊成員。

據《美聯社》報導，涉案的29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）背景極不單純。知情人士透露，他在移居美國前，曾服役於阿富汗南部坎大哈省（Kandahar）一支被稱為「零號部隊」（Zero Units）的特種單位。

請繼續往下閱讀...

這類部隊是由CIA一手扶植、訓練與資助的準軍事組織，專門負責執行反恐與高風險作戰任務，在2021年美軍撤離阿富汗期間，更負責守衛喀布爾機場。換言之，這名在白宮旁伏擊美軍的兇手，曾是美軍在戰場上最親密的盟友之一。CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）隨後發聲明證實，槍手與美國政府的關係在2021年撤軍後結束。

川普：他瘋了 拜登審查機制徹底失敗

川普在得知女兵貝克斯特倫（Sarah Beckstrom）殉職後，情緒激動地表示：「她剛剛過世了，不再與我們同在。」他隨即將矛頭指向拜登政府，指責其在2021年「盟友避難行動」（Operation Allies Welcome）中審查鬆散，讓危險分子進入美國。

川普手持一張阿富汗撤軍時難民擠在軍機地板的新聞照片，直言槍手在經歷戰爭與撤離後已經「精神錯亂」（went cuckoo）。「我的意思是，他瘋了。這種情況在這些人身上太常發生，」川普怒斥，並將此案定調為「恐怖攻擊」，強調美國不需要這些無法完全掌控的人。

這起槍擊案發生在距離白宮僅兩個街區處，拉坎瓦爾持左輪手槍採取「伏擊式」攻擊，導致國民兵一死一重傷。案發後，川普政府下令對拜登任內入境的阿富汗人進行重新審查。美國公民及移民服務局（USCIS）也宣布，將針對來自19個「高風險國家」的入境者採取更嚴格的篩選措施。

涉嫌在白宮附近伏擊國民兵的29歲阿富汗籍槍手拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。他被揭露曾是CIA資助的阿富汗秘密部隊成員，2021年隨美軍撤離後定居美國。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法