香港大火死傷慘重！中國軍方罕見表態「駐港部隊聽令」 外媒揭北京盤算

中國國防部發言人蔣斌。（中央社）

香港大埔宏福苑的五級惡火已造成至少94人罹難，成為半世紀以來最慘重災難。在救災關鍵時刻，中國國防部27日罕見針對這起意外表態，強調解放軍駐港部隊將「聽令而行、依法履職」。這番強硬宣示的背後，正值香港面臨立法會選舉與黎智英案宣判的雙重政治壓力；外媒分析，北京當局高度擔憂這場民生災難可能轉化為對「愛國者治港」管治威信的衝擊。

據《香港01》報導，中國國防部發言人蔣斌在例行記者會上，除了對火災遇難者表示哀悼外，更主動強調：「中國人民解放軍駐香港部隊將聽令而行，依法履職，守護好香港。」

請繼續往下閱讀...

一般而言，火災救援屬於特區政府自治範圍，除非港府請求，駐軍不輕易介入。中國國防部此次在第一時間主動提及「聽令」與「履職」，雖然表面上是救災承諾，但在政治語言上，被解讀為北京在向外界釋放「強力維穩」的訊號，確保香港在動盪時刻仍受嚴密掌控。

為何北京對一場火災表現得如此緊繃？《路透》在火災發生後的深度分析中指出，這場災難發生的時間點對北京而言「極度敏感」。香港即將在12月7日舉行立法會選舉，這是北京改革選制、僅允許「愛國者」參選後的關鍵測試；同時，壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案件的判刑也迫在眉睫。

報導引述政治學者盧兆興（Sonny Lo）的觀點指出，這場大火是對北京與港府的一場重大考試。北京高度關注港府如何處理這場悲劇，以及市民對政府觀感的變化。「政府在國家安全方面做得很好，但國家安全也包含了『人類安全（human security）』的層面。」若處置失當，民怨極易在敏感時刻被引爆。

火速抓建商止血 防民怨燒向政府

為了防止民怨擴大，港府展現了罕見的高效率。在特首李家超召開記者會後3小時，警方迅速宣布逮捕建築公司的3名負責人，指控其涉嫌嚴重疏忽。

《路透》分析認為，港府與北京當局迅速將矛頭指向建商，是為了展現究責決心，試圖將公眾怒火導向「人禍」與個別廠商的疏失，從而建立防火牆，避免質疑聲浪蔓延至政府的監管體系或動搖「由治及興」的政治敘事。畢竟在2019年後，北京極力想證明其管治模式優於以往，而這場暴露城市脆弱性的致命大火，無疑是一記沉重的打擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法