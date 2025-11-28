為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    絕不同意！普廷要求烏克蘭撤軍割地 烏幕僚長回應不會放棄領土

    2025/11/28 11:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克表示，烏克蘭不會放棄領土。（美聯社）

    克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克表示，烏克蘭不會放棄領土。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷27日表示，美國與烏克蘭討論的和平計畫草案的大綱，可作為未來結束俄烏衝突的談判的基礎。他同時要求烏克蘭撤軍割地，否則俄羅斯將使用武力。對此烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）同日回應，烏克蘭不會放棄領土。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，普廷27日指出，俄羅斯同意美烏版草案可作為未來協議的基礎，並稱已收到美烏稍早在日內瓦討論的和平計畫另一個版本。

    普廷聲稱，俄羅斯確實看到，美國在某些方面考慮到其立場。但他補充，某些方面仍需要討論。

    普廷還說，若烏軍從他們佔領的領土撤出，敵對行動就會停止。他們不撤出的話，俄羅斯將用武力迫使他們撤離。

    葉爾馬克隨後接受美媒《大西洋月刊》採訪，並在採訪中強調無人能迫使烏克蘭放棄領土。葉爾馬克表示，只要澤倫斯基還是總統，就不會簽署任何割讓領土的協議，沒人能指望烏克蘭放棄領土。

    另外澤倫斯基表示，烏克蘭和美國代表團將於本週會面，討論在日內瓦會談中提出的與俄羅斯實現和平並為烏克蘭提供安全保障的要點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播