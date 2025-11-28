針對高市早苗「台灣有事」論 北京向法國告狀、籲馬克宏挺一中

中國外長王毅。（彭博資料照）

日本首相高市早苗近期將「台灣有事」與日本國家安全直接掛鉤，並拒絕撤回相關言論，引發北京強烈不滿。在日中外交關係緊張之際，中國試圖尋求歐洲大國支持。據《彭博》報導，中國最高外交官王毅27日致電法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne），指控高市早苗發表關於台灣的「挑釁言論」，並呼籲法方在核心利益問題上支持中國。

這通電話的時機點極為敏感，因為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定於下週對中國進行國是訪問。王毅在通話中向伯納表示，北京與巴黎應「在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持」。根據中國外交部聲明，王毅還強調：「希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。」

北京當局近期持續加大對高市早苗的施壓強度。官媒《人民日報》28日刊登評論文章，指責日本至今未表現出悔意，且拒絕撤回其「錯誤」言論，稱高市的發言是對中國主權的嚴重挑釁。此外，中國上週甚至致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控高市公開將台海危機與日本自衛隊的可能部署掛鉤，違反了國際法。

然而，報導分析，北京的離間計未必能奏效。據日本外務省指出，高市早苗甫於23日與馬克宏通話，雙方重申了合作夥伴關係，並正致力於簽署「互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），以促進兩國軍隊的聯合訓練。作為七大工業國集團（G7）成員，日法兩國展現團結立場，共同反對像北京這樣的政權試圖透過武力或脅迫單方面改變台海現狀。

高市早苗於11月7日在國會表示，中國若封鎖台灣將構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本將行使集體自衛權介入。這是日本現任首相首次將國家安全與台灣突發事態做出如此明確的連結。面對中國要求撤回言論的壓力，高市始終拒絕配合。

高市本週進一步說明，她無意透露具體的因應細節，並重申政府在應對區域突發事態時的立場，即日本將考量所有相關資訊後，針對任何事件做出綜合判斷。

