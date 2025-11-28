宏福苑惡火奪命因為她？親中派議員被全香港網友罵爆急卸責

香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，造成至少94人死亡。（法新社）

香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，造成至少94人死亡。支持中國政府的「民建聯」的議員黃碧嬌，在宏福苑通過3.3億港元（約新台幣13億元）維修案及選定承建商程序期間曾任宏福苑法團顧問，她在居民指出此案有安全疑慮時，還在社群媒體表示：「大維修工程現正進行得如火如荼之際，必須同心同德為穩定屋苑為順利完成大維修。」現在她也遭輿論猛烈批評。黃碧嬌今日則回應，不清楚屋苑大維修工程最新進度，「這一區區議員並不是我覆蓋」。

綜合港媒報導，此維修案應維修費昂貴、施工方式及安全皆有爭議，引發居民反對，然而，黃碧嬌當時卻在社群發文：「大維修工程現正進行得如火如荼之際，必須同心同德為穩定屋苑為順利完成大維修，支持現屆法團繼續留任。」

對此，近日香港網路也出現大量針對黃碧嬌的批評，痛批黃碧嬌過去一年強推動福苑進行大規模維修工程，並多次在業主大會及公開場合要求業主盡快通過有關決議及撥款，但對於承建商的資質、過往工程質素及安全記錄，卻從未進行嚴謹把關，亦未有向居民充分披露相關風險，明顯失職。

香港網路論壇也有民眾發起「一人一信投訴民建聯黃碧嬌草菅人命」，要求大埔區議會立刻對黃碧嬌在宏福苑維修工程中的角色、決策過程及是否涉及任何利益衝突展開獨立調查，並向全體居民公開調查報告，並要求黃碧嬌道歉。

遭到輿論猛烈抨擊，黃碧嬌今日回應，「這一區區議員不是我覆蓋」。不過，黃碧嬌現為大埔南選區議員。港媒指出，此區就覆蓋宏福苑，且她曾在宏福苑選區連續擔任3介區議員。

港網友對黃碧嬌的攻擊猛烈，甚至連民建聯也遭牽連，民建聯今日指出，對於網路上出現的不實抹黑言論，民建聯嚴正澄清，從未參與宏福苑大維修的招標及任何相關工程事宜。對於一切失實謠言，民建聯保留追究法律責任的權利。

