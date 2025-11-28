史上最貴「健達出奇蛋」？俄皇室法貝熱彩蛋拍賣 估價逾8.2億

俄國末代沙皇尼古拉二世1913年送給母后的復活節禮物「冬日彩蛋」，27日在佳士得倫敦總部亮相。這顆法貝熱水晶彩蛋鑲有4500顆鑽石，內藏珠寶花籃，預估拍賣價逾8.2億台幣。（法新社）

一顆見證俄羅斯帝國輝煌與殞落的稀世珍寶即將現身拍賣場。佳士得拍賣行（Christie’s）宣布，將12月2日在倫敦拍賣一枚極為罕見的俄國皇室「法貝熱彩蛋」（Fabergé egg）。這顆由水晶與鑽石打造的「冬日彩蛋」（Winter Egg），估價超過2640萬美元（約新台幣8.27億元），有望刷新同類藝術品的拍賣紀錄。

據《美聯社》報導，這顆高約10公分的彩蛋，是由精細雕刻的水晶製成，表面以鉑金鑲嵌多達4500顆微型鑽石，勾勒出精緻的雪花圖案。如同知名的零食「健達出奇蛋」，法貝熱彩蛋的最大特色在於內部藏有驚喜。打開這顆冬日彩蛋，裡面是一個可取出的迷你花籃，由珠寶與石英雕刻成象徵春天的花朵。

佳士得俄羅斯藝術部門主管奧加涅斯揚（Margo Oganesian）形容，這件作品堪稱「裝飾藝術界的《蒙娜麗莎》」，並將其比喻為「奢華版的健達出奇蛋」。這顆彩蛋不僅工藝精湛，更是少數流落在私人收藏家手中的皇室珍寶之一，目前已知現存的43顆皇室彩蛋中，僅有7顆未被博物館收藏。

這顆彩蛋的歷史充滿傳奇色彩。它是1913年由俄國末代沙皇尼古拉二世（Czar Nicholas II）委託製作，作為送給母親瑪麗亞·費奧多羅芙娜皇太后的復活節禮物。值得一提的是，這是出自女性設計師阿爾瑪·皮爾（Alma Pihl）之手的兩顆帝國彩蛋之一，另一顆現由英國皇室收藏。

1917年俄國爆發革命，羅曼諾夫王朝被推翻，尼古拉二世全家於次年遭處決。1920年代，急需資金的蘇聯共產黨當局將皇室珠寶變賣，這顆彩蛋當時僅以450英鎊的價格賣給了一位倫敦經銷商。

身價屢創新高 有望破拍賣紀錄

這顆彩蛋隨後幾經轉手，甚至一度被認為已經遺失長達20年。直到1994年，它在佳士得拍賣會上以560萬美元現身；2002年再度易主時，成交價已攀升至960萬美元。

如今，市場預期這顆冬日彩蛋將打破2007年另一顆法貝熱彩蛋創下的1850萬美元紀錄。法貝熱公司在1885年至1917年間，總共為俄國皇室製作了50多顆獨一無二的彩蛋，每一顆都蘊含著精巧機關與驚喜，成為珠寶工藝史上的巔峰。

