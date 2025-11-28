宏福苑大火引國際關注民眾質疑「人禍」應問責 李家超未正面回應

香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，造成嚴重傷亡以及大批住戶無家可歸，引發國際關注。（路透）

香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，造成嚴重傷亡以及大批住戶無家可歸，引發國際關注。今上午10點多消防大致將火撲滅，前後焚燒超過43小時。民眾質疑早在去年住戶就針對維修工程提出防火問題，卻未得到處理，質疑本次災難是否為「人禍」？對此香港特首李家超並未正面回應，僅表示將針對調查成立工作組，由政務司督導，並由警務處朝刑事方向展開調查。

宏福苑26日發生77年來最大惡火，外媒在報導時提到居民的憤怒情緒，質疑翻修工程涉使用不符防火標準的物件，大廈的玻璃窗也被貼上易燃發泡膠，導致火勢迅速蔓延，成為香港近年最嚴重的城市災難，對於政府在重大公共危機中能否展現有效治理，住戶在災後該如何安置，特別是年紀很大的長者，將面臨流離失所、失去財產的困境，這些都將影響民眾信任，也是檢驗北京與港府治理能力的最大考驗。

請繼續往下閱讀...

針對惡火起因，外界把焦點集中在維修工程於外牆使用的棚架及防護網，質疑去年就有民眾投訴防火問題，香港勞工處卻打包票說起火風險低，讓民眾質疑為何有居民發現問題卻不處理，這場惡火「是否為人禍」造成？有無官員、公務員需要問責下台？

李家超在回應時僅表示，將針對調查成立工作組，由政務司司長督導，並從兩方面聚焦處理。其一為警務處依刑事方向展開調查，其二為監督管理方面有否有法例修訂問題，就整體監督管理、系統確保將來不幸事件不再發生，並指上述是工作小組全面推行的範圍，意旨在審視所有過去提出的要求及問題，每一項都要工作小組全面跟進。

李家超也強調，針對不同材質要求，材質一般都符合國際標準，但什麼地方要加強，例如監管、巡查、驗證制度等都是工作小組要處理。至於是否有官員、公務員要為這場惡火負責，李家超則未正面回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法