香港惡火奪94命…爭議網紅火場前「燦笑比YA」譏死者罪有應得

香港大埔宏福苑發生嚴重火災造成嚴重傷亡，曾涉嫌偷貓的爭議網紅 Kenny竟跑到現場以火場為背景「燦笑比YA」，還拍片譏諷死者「罪有應得」，引發網友撻伐。（翻攝自Threads）

香港大埔宏福苑五級惡火已造成94人罹難、近300人失聯，正當全港陷入哀傷之際，卻出現令人髮指的冷血行徑。香港爭議網紅 Kenny（鄭汝鏗）不僅被指在火場周邊有不當舉動，更拍攝影片公開聲稱死傷者是因「罪孽深厚」才會遭火劫，甚至在鏡頭前露出詭異笑容。這些消費災難的言論瞬間引爆全城怒火，網友痛批他是「香港之恥」。

綜合港媒《東張+》與社群消息報導，這名曾因颱風天偷貓而聲名大噪的 YouTuber Kenny，在火災發生後於社群平台發布了一段長約2分鐘的自拍影片。他一開頭雖神情嚴肅要大家「不用擔心死傷者」，隨即語出驚人地表示：「因為他們所作的孽，罪孽深厚（重），做得太多壞事，所以才會被火燒死。」

更令網友氣憤的是，Kenny 在影片末段逐漸露出得意的燦爛笑容，稱死者只是得到應有的懲罰與報應，呼籲觀眾「不需要同情他們」。與此同時，網路上也流傳疑似他在火場前「燦笑比YA」的照片，遭質疑也是其博取流量的行徑之一。

曾趁颱風偷名貓「樂樂」 劣跡斑斑

Kenny 的冷血言論迅速在網路上發酵（炎上），大批網友湧入留言痛斥他「毫無人性」、「踩著死者上位」，並發起檢舉要求平台封鎖其帳號。事實上，Kenny在香港早已是爭議人物。去年9月強颱「摩羯」襲港期間，他曾因涉嫌在紅磡一間店舖偷走知名店貓「樂樂」而遭警方逮捕，其頻道平時也常以激烈的家庭糾紛與情緒勒索為賣點。

面對網紅藉災難博眼球的亂象，香港藝人游學修發文呼籲大眾理性，遇到此類言論應「直接忽視或檢舉」，避免轉發擴散負能量。心理學專家則指出，利用災難傷亡來博取關注，反映當事人嚴重缺乏同理心，是極不健康的心理狀態。

