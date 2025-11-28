香港宏福苑大火94死 胡采蘋：香港人一定要挺得住

香港新界大埔區社區「宏福苑」。（美聯社）

香港新界大埔區社區「宏福苑」26日下午發生大火，據港媒最新消息指出，截至今日上午6時，死亡人數增至94人、73人受傷。對此，財經網紅胡采蘋表示，「真的非常難過，為死者致哀，為香港祈禱」。

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，11月26日發生火災，到剛剛中央社11月28日早上08:03的報導，已經94死76傷，一名消防員殉職，11消防員受傷，但是火場還不時竄出火光，等到火災消滅、進入火場之後，傷亡數字可能還會升高。

胡采蘋認為，「消防員離世是最讓人傷心的，我很難想像面對這種大火，怎麼能有勇氣衝進去，如果是自己的家人要去救火，一定是非常擔憂害怕的。」

胡采蘋坦言，昨天她在新聞上看到有消防員帶著貓咪狗狗出來，好多貓寶狗勾也被救出來，真的很難過，很感謝。可能只有貓媽咪狗媽咪才能理解，他們對我們就跟人類小寶是一樣的。

胡采蘋說，真的非常難過，為死者致哀，為香港祈禱。無論如今香港有了怎樣的改變，香港永遠是那個啟蒙了我們好多，港劇、港星、香港電影，還有那個真正具備世界水準、吊打全亞洲的香港金融中心。很長時間我們都是在跟香港學習。「萬分想念香港，也為香港祈禱。漫漫長夜，香港人一定要挺得住」。

