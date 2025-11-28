教宗良十四世：第三次世界大戰已零星展開

本月27日，羅馬天主教教宗良十四世（右）展開首場義大利海外出訪行程。左為土耳其總統艾多根。（法新社）

本月27日，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo）展開5月上任以來的首場義大利海外出訪行程。良十四世感嘆全球正經歷異常頻繁的血腥衝突，他並警告，第三次世界大戰早已零星展開、人類的未來岌岌可危。

路透報導，良十四世27日在海外行程的首站土耳其發表演說稱，「踐踏正義與和平的野心與選擇」正在破壞全球穩定。與土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）會晤的過程中，良十四世指出世界正經歷「全球層面的衝突加劇，且受到當前經濟和軍事力量的戰略驅動」。

良十四世在演說中強調，「我們絕不能向這種局面屈服。人類的未來危在旦夕」。艾多根則表示，他贊同教宗針對巴勒斯坦問題的「睿智立場」，並希望此次訪問能在當前的緊張和不穩定時期對人類做出貢獻。

良十四世稍早搭乘專機離開羅馬時曾對記者表示，他期望藉由首次海外訪問呼籲世界和平，鼓勵不同背景的人們和諧共處。良十四世說：「（我希望）宣揚、傳遞、提倡世界和平的重要性，並邀請所有人團結起來，尋求更廣泛的團結與和諧。」

今年9月，良十四世在梵蒂岡會見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時，曾當面提及加薩的「悲慘局勢」。

關注梵蒂岡事務的義大利學者法吉歐利（Massimo Faggioli）接受路透專訪時稱，「這是一次非常重要的訪問，因為我們對良十四世的地緣政治觀點還不太了解，這將是他第一次有機會闡明自己的觀點」。

