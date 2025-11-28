外籍人士南韓置產逾10萬間 中國人佔56.6％

南韓國土交通部28日稱，截至今年6月底，外國人在韓持有房產數量為10萬4065間。圖為首爾住宅。（彭博資料照）

南韓國土交通部28日公布的最新資料顯示，截至今年6月底，外國人在南韓持有房產數量為10萬4065間，較去年12月增加0.15%。其中，中國人持有5萬8896間，佔比高達56.6%。

韓聯社報導，截至今年6月底，外國人在南韓持有房產在整體房產數量中佔0.53%。按所有權人國籍來看，中國人持有房產最多，其後依序是美國人2萬2455間，佔21.6%；加拿大人6433間，佔6.2%。

按地區來看，外國人持有的房產有72.5%集中在首都圈地區。其中以京畿道最多，有4萬0794間，佔39.2%；首爾市2萬4186間，佔23.2%；仁川市1萬0504間，佔10.1%。

持有房產的外國人中，擁有1間房產的有9萬5171人，佔93.4%；擁有2間房產的有5421人，佔5.3%；擁有3間房產或以上的則有1399人，佔1.3%。

此外截至6月底，外國人在南韓持有的土地面積為2億6829平方公尺，較半年前增加0.1%，佔南韓國土總面積的0.27%。按南韓基準地價計算，外國人持有土地的總價為33兆9976億韓元（約新台幣7280億元），較去年同期上升1.5%。按國籍來看，美國人持有土地面積佔53.3%最多，其後依序為中國人8%、歐洲人7.1%、日本人6.1%。

