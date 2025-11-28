美國感恩節估8180萬人出遊破紀錄 單日航班創15年新高

美國27日迎來一年一度的感恩節，許多民眾選擇返鄉探親或舉家出遊，根據相關單位預估，在連假期間出遊人數破紀錄，高達8180萬人，感恩節當天的航班也創15年來新高。（路透）

美國27日迎來一年一度的感恩節（Thanksgiving Day），許多民眾選擇返鄉探親或舉家出遊，根據相關單位預估，在連假期間出遊人數破紀錄，高達8180萬人，感恩節當天的航班也創15年來新高。

每年11月的第四個星期四為感恩節，許多公司、學校也會提前放假，讓連假天數再拉長。根據美國汽車協會（AAA）預測，在11月25日至12月1日期間，全美約8180萬人將進行50英里（約80.47公里）以上旅行，與去年相比增加160萬人。其中有7300萬人會開車上路，導致高速公路明顯壅塞。

請繼續往下閱讀...

美國運輸安全署（TSA）則估計，連假期間將有超過1780萬名旅客，預估週日（30日）一天就會有超過300萬名旅客。聯邦航空總署（FAA）也預估，自11月24日至12月2日全美將有超過36萬架次商業航班，其中27日的航班可達5萬2000架次，為近15年最繁忙的感恩節航班。

美國27日迎來一年一度的感恩節，許多民眾選擇返鄉探親或舉家出遊，根據相關單位預估，在連假期間出遊人數破紀錄，高達8180萬人，感恩節當天的航班也創15年來新高。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法