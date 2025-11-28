宏福苑惡火94死 清晨仍有局部火光 今早將完成7大樓爆破

香港新界大埔區社區「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，火勢延燒7棟大樓，引發國際關注。今晨有局部單位仍然有火光冒出，消防處指火警預計今晚會完全熄滅，今日上午也將爆破7棟大樓所有單位。（美聯社）

香港新界大埔區社區「宏福苑」26日下午發生嚴重火災，火勢延燒7棟大樓，引發國際關注。根據最新消息指出，今晨死亡人數增至94人，並有76人受傷，其中包含11名消防員。今晨有局部單位仍然有火光冒出，消防處指火警預計今晚會完全熄滅，今日上午也將爆破7棟大樓所有單位。

綜合港媒報導，大埔宏福苑五級火災造成嚴重死傷，消防處於今晨指死亡人數增至94人，其中包含一名消防員。另外由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

雖然遭延燒的7棟大樓火勢已陸續獲得控制，但到昨深夜仍有大樓火勢一度復燃，像是宏泰閣一度傳出爆炸聲響，甚至出現「火柱」。今晨包含宏泰閣、宏道閣和宏仁閣也仍有火光，消防仍在持續射水救災。

據消防處副處長陳慶勇指出，死傷者集中在宏昌閣和宏泰閣，這兩棟樓火勢比較猛烈，今晨還有25個求助個案，部份位於較高層位置，消防正持續全力搜救。

陳慶勇今晨也提到，火警預計今晚會完全熄滅，除了持續處理25個求助個案，後續也會爆破7棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，相關行動會於上午9時會完成。針對何時可讓居民返回單位，消防指需要完成調查後再交代。

