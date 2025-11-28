中日緊張新戰場 日媒酸中國男足沒晉級世足賽

中國男足（紅衣）6月5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第三輪輸給印尼（白衣），確定無緣會內賽。（路透檔案照）

日本首相高市7日在國會答覆議員質詢時，提出「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，兩國關係降到冰點，緊張關係甚至蔓延到運動領域。有日本媒體嘲諷，即使2026年世界盃足球賽擴增到48隊，亞洲區也獲得8.5個參賽名額，中國還是踢不進去。

南韓《朝鮮日報》報導，2026年世界盃足球賽由上屆的32支參賽隊伍擴增為48隊，亞洲區獲得8.5個參賽名額，日本成為世界第一個晉級決賽的球隊，南韓之後也連續第11次晉級世界盃決賽圈。

請繼續往下閱讀...

但擁有14億人口的中國這次依舊槓龜。今年6月5日中國在亞洲區會外賽第三輪以0比1敗給印尼後，連續6屆無緣世足賽。日本運動網路媒體《世界》（The World）發表評論暗諷：「2010年，中國出現許多前往歐洲踢球的球星。但近年來，中國超級足球聯賽（中超）多支球隊紛紛破產，球星數量銳減。即便本屆世足賽亞洲區的參賽名額提高至8.5個，中國也無法晉級。」

高市早苗7日提出「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，與中國的「一個中國」原則相衝突，引發中國強烈反彈，擴大對日採取經濟、外交和軍事報復措施，包括禁止進口日本海鮮、建議民眾避免出國旅行和留學，以及限制文化交流。

對此，高市早苗並未收回強硬立場，而是表示「如果不能去中國，我們可以去南韓」。作為回應，北京當局援引《聯合國》憲章，宣稱中國有權對二戰侵略國可以直接發動軍事攻擊，而且不需要聯合國安理會授權，中國軍方也公布軍事訓練影片。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法