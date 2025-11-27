竹鷹架具文化價值和建築效益 存留引香港社會辯論

竹棚鷹架的安全性因宏福苑大苑大夥再度引發港社會辯論。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

香港新界大埔區社區「宏福苑」嚴重火災引發國際關心，目前傳出因大型整建架起的竹棚鷹架和圍網是火勢引發、蔓延的關鍵原因。雖然確切肇因仍有待當局進一步調查，行之百年的竹棚文化所引發的安全隱憂再度在香港社會引發辯論。

林立在城市各處的竹棚鷹架一向是香港給予外界的印象和文化特點；對當地人來說，除了文化傳承，竹鷹架具有靈活、耐用且價格低廉等優點，使得香港作為高度發展的全球金融之都，卻對這項可追溯自漢朝以來的建築工法難以割捨。

香港社會和學界對竹鷹架存留存在不同看法。「南華早報」引述香港中文大學建築學院教師恩德里齊（Raffaella Endrizzi）說法，指竹子做為材料具有抗燃性，除非極度乾燥，否則含有的大量水分可避免起火且不易燃燒。雖然宏福苑的鷹架於去年7月搭建，因而難以斷定乾燥程度，「但我認為主要原因是圍網而非竹子」。

香港建築業界人士也反對港府對金屬鷹架的偏好，主張把安全問題歸咎於鷹架材料是誤導性的解決方式，缺少具品質的訓練、嚴格現場監工以及對安全準則的嚴格遵守才是重點。核心問題在於橫跨整個產業對安全確保的系統性缺失和督導，這些弊病非替換材料就能解決。

香港理工大學建築環境及能源工程學系助理教授黃鑫炎則向「CNN」表示，竹子無疑是一種易燃材料，且香港正值乾燥季節，因此「竹子起火的可能性相當高。一旦著火，火勢將以驚人之勢蔓延」。

