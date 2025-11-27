成名的代價？ 德國研究：歌手名氣會「折壽」平均壽命短4.6年

西班牙歌手在孟買演出。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

對嚮往成為舞台燈光焦點的人來說，德國一份新發表的研究，或許是一個殘酷的提醒：成名會升高早逝的風險，研究對300多名歐美知名歌手的分析，發現家喻戶曉的歌手，平均壽命比較不出名的同行短約5年。

《衛報》25日報導，德國維滕／海德克大學（Witten/Herdecke University）這份研究指出，出名歌手平均比較不出名歌手提早5年過世的一大主要原因，正是名氣本身，而非生活型態、工作的要求等。而且，這份分析發現，出名的獨唱歌手，比著名樂團主唱的平均壽命短，推測原因包括曝光度更高、承受更大壓力，以及經歷音樂生涯起伏過程中，較少情感的支持力量。該校人格心理學與診斷學教授杜夫納（Michael Dufner）說，「這令人憂心，因為這顯示出，出名的音樂人確實處於早逝風險」，平均而言，他們的壽命短約4.6年。

請繼續往下閱讀...

著名歌手早逝的如2010年代的艾美懷絲（Amy Winehouse）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）、喬治麥可（George Michael）等，每當有知名歌手早逝，都倍受媒體關注。杜夫納為了了解名氣是否與早逝風險有關係，進行這份研究，比較活躍於1950年到1990年，324名著名樂團主唱或者非樂團的個唱歌手，和較沒名氣的歌手。兩組對象同齡、同性別、同國籍、同種族、表演的音樂風格也相同；其中大多數為美國的白人男性搖滾歌手，僅19%為非裔，16.5%為女性；年齡最大者為1910年出生，最小的是1975年出生；約50%為樂團主唱。

結果顯示，出名歌手平均壽命約75歲，比較不紅的同行平均79歲；屬於樂團成員的話，出名的主唱早逝風險比出名個唱歌手低26%。但是整體而言，出名歌手早逝風險比研究比對的較不出名歌手高約33%。

這份在經同儕審查的11月號《流行病學暨公共衛生期刊》（JECH）發表。研究指出，唯有在聲名大噪後，才會出現這種更高的死亡風險，這一點強化了名氣本身是造成早逝的一個原因的懷疑。

至於名氣如何造成歌手人生提早下課，杜夫納說，還需要更多研究來了解。他提醒現在在線上的歌手，應該了解巡演生活型態的不健康，建議不時暫時抽離，多與家人、老朋友相處，並且嚴格檢視自己的生活型態。

