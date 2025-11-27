為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    孟加拉前總理涉貪潛逃 被判刑21年

    2025/11/27 23:11 中央社
    孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）涉貪潛逃到印度。（法新社檔案照）

    孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）涉貪潛逃到印度。（法新社檔案照）

    孟加拉法院今天以貪腐罪名，判處目前逃亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）21年徒刑。

    孟加拉「國際戰犯法庭」（International Crimes Tribunal）11月17日甫以哈希納下令血腥鎮壓學生帶領的抗爭活動，觸犯違反人道罪為由，判她絞刑。78歲的哈希納無視法院要求她返國的命令，繼續滯留印度。

    孟加拉國際戰犯法庭宣布判決後，達卡當局已致函印度外交部提出引渡要求。

    法新社報導，孟加拉反貪腐委員會（Anti-Corruption Commission，ACC）針對哈希納提出3項貪腐指控，指控她在達卡郊區侵占土地圖利。

    主審法官馬蒙（Abdullah Al Mamun）在判決中指出，哈希納的行為「展現出根植於特權、毫無節制的權力，以及對公共財產的覬覦」。

    他表示，哈希納「將國有土地視為私人資產，覬覦國家資源，並操弄官方程序，使自己及至親受益」。

    法院另判決哈希納兒子、現居美國的薩吉布．瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及女兒、曾任聯合國高級官員的塞瑪．瓦塞德（Saima Wazed）各5年徒刑。

    哈希納去年8月在抗議群眾衝入官邸前，緊急搭乘直升機逃往鄰國印度。

    聯合國（United Nations）表示，哈希納為鞏固政權，血腥鎮壓中造成多達1400人死亡

    哈希納還同時面臨另外3件貪腐案件，涉案人包括她的姊妹蕾哈娜（Sheikh Rehana）及其兒女，其中包括英國國會議員希狄克（Tulip Siddiq）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播