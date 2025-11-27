為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    熱帶氣旋狂襲印尼蘇門答臘大暴洪！嬰兒裝塑膠桶急撤 增至61死

    2025/11/27 23:55 中央社
    印尼北蘇門答臘省棉蘭市居民涉過洪水淹沒的街道，緊急撤離。（美聯）

    印尼北蘇門答臘省棉蘭市居民涉過洪水淹沒的街道，緊急撤離。（美聯）

    印尼蘇門答臘島近日遭暴雨及土石流侵襲，救難人員今天加緊腳步，趕赴災區將受困在湍急泥流中的居民救出。這場罕見的熱帶氣旋橫掃當地，夷平房舍，也迫使數千人緊急撤離。

    路透社報導，這個罕見的熱帶氣旋橫掃蘇門答臘島，導致毗鄰的馬六甲海峽水位上升，進而引發洪水與山崩。當局表示，至少已造成61人喪生，隨著降雨持續，仍有百名失聯居民，死亡人數可能進一步攀升。

    印尼國家災害應變總署指出，應變人員運用直升機，向受創最嚴重的北部地區投送救援物資並支援救難行動。該處因土石流造成道路中斷、通訊基礎設施近乎全毀。

    北蘇門答臘省（North Sumatra）警官指出，北蘇門答臘省已有43人死亡。根據西蘇門答臘（West Sumatra）及亞齊省（Aceh）當地官員通報，兩地都有9人罹難。

    西蘇門答臘省大城市巴東一名居民向路透社表示：「洪水清晨襲擊，直接衝進住家。」路透社記者看到水勢沖翻多輛汽車，甚至有人受困屋內。

    災害應變總署北蘇門答臘分署官員指出，洪災災區通訊與電力全部中斷，大多數重災區與外界聯繫中斷。

    蘇門答臘多省政府表示，已有1萬2000人撤離，仍有許多民眾等待救援。

    印尼廣播頻道Elshinta在社群媒體分享的一段影片顯示，中塔帕努利（Central Tapanuli）地區有人將嬰兒裝入塑膠桶抱著撤離。

    災害應變總署發布的影像及照片顯示，區域內多處洪水湍急，沿途建物毀壞嚴重。

    蘇門答臘西部災害應變官員擔憂，因持續降雨及橋樑損壞，死亡人數恐將攀升。

    中塔帕努利地方政府首長表示，非法伐木與棕櫚果園導致水災與土石流更加劇烈。印尼是全球最大的棕櫚油生產國。

    他向路透社表示：「山區非法砍伐加劇了紅毛猩猩的棲地危機，許多地區更種植起棕櫚樹。」

    這場印尼洪患，是本週東南亞多起極端天氣災害之一。泰國與馬來西亞連日洪災已造成超過30人死亡，部分地區水位更高到醫院全淹沒。

