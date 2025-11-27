為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    屁孩亂跑被提醒 媽竟飆罵店員 大創員工跪地道歉畫面曝

    2025/11/27 21:56 即時新聞／綜合報導
    南韓一名店員因提醒店內亂跑的孩童「很危險」，竟遭孩子母親當場飆罵，甚至跪地道歉。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    南韓一名店員因提醒店內亂跑的孩童「很危險」，竟遭孩子母親當場飆罵，甚至跪地道歉。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    南韓知名連鎖平價商店「大創」驚傳離譜糾紛！一名店員因提醒店內亂跑的孩童「很危險」，竟遭孩子母親當場飆罵，甚至跪地道歉的畫面在網路瘋傳，引發「顧客是否過度霸凌店員」的熱議，事件也讓業者火速介入、啟動員工保護措施。

    綜合韓媒報導，事件發生於本月21日，全羅南道順天市一間大創門市。一名女子帶著孩子逛店，期間孩子在店裡靠近出入口位置奔跑，店員擔心危險，上前提醒「這樣很危險、不要跑」。未料孩子母親立刻爆氣，對著店員大吼指責，聲量之大引起不少顧客側目。

    事發影像曝光後顯示，店員竟在顧客面前低頭跪下，並雙手合十道歉，還不斷說明「這裡真的很危險」。但該名女子毫不收斂，反嗆：「我剛剛已經制止小孩了！管教是媽媽的工作，店員算什麼？」更怒罵店員「講話時為什麼一直盯著小孩看？做好你自己的工作就好！」

    周遭顧客見狀看不下去，有人制止女客「請你別再這樣了」。有自稱目擊者的網友還原當下情況，指孩子確實在店內狂奔，店員只是善意提醒，沒想到母親突然暴怒，「最後店員還被罵到跪下，真的太誇張」。

    然而，《朝鮮日報》調查後補充，該名顧客並未「強迫」店員跪下，是店員在連環道歉時自行下跪；且雙方的爭執不只因「孩子奔跑」一事，女顧客另對店內其他事項不滿，店員也承認部分責任。

    此外，網路上流傳「年輕媽媽羞辱年長店員」的說法被證實並非事實。大創回應，該名顧客與店員年齡相近，兩人並非「母女輩差距」。

    事件在韓國引發強烈公憤，大批網友湧入大創客服留言，要求懲處無理顧客、保障第一線勞工。大創客服單位回應，已讓涉事店員放有薪假、安排心理諮商，若店員有意提告，公司將協助法律程序。大創總部則強調，雖客服聲明非正式立場，但公司確實把「員工保護」列為最高優先。

