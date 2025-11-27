大埔公寓惡火 分析：成中國掌控香港能力嚴峻考驗

香港新界大埔宏福苑多棟高層公寓發生重大火災，這場惡火成為2019年「反送中」民主運動以來，對北京掌控香港能力的最大考驗。（法新社）

香港新界大埔宏福苑多棟高層公寓發生重大火災，目前造成至少55人罹難，另有近300人失聯，這場惡火成為2019年「反送中」民主運動以來，對北京掌控香港能力的最大考驗。

路透社報導，大埔大火發生之際，正值香港下月7日即將舉行立法會選舉，不過在大規模立法改革下，民主派及異議人士已被噤聲，只有「愛國者」候選人可以參選。此外，香港法院也將對獄中媒體大亨黎智英宣判裁決。

曾撰寫多部香港政治相關著作的政治學家盧兆興表示：「我認為北京非常重視兩個問題：第一，政府會如何處理這場悲劇？第二，市民對香港政府的看法會改變嗎？」

他指出：「政府在國家安全方面做得不錯，但國安也包含人身安全層面。」

香港政府與中國共產黨領導層均迅速採取行動，以顯示他們高度重視這場火災，警方已鎖定事發當時負責維修宏福苑大樓外牆的工程公司。

分析人士談到，香港高昂的房價長期以來一直是民怨的來源，儘管政府致力加強控管政治和國安領域，這場火警可能激發民眾對當局的不滿。

從失靈的火災警報器、維修工人在工地抽菸到使用傳統竹棚（鷹架）施工的危險，許多居民質疑這些風險是否遭到忽視，以及消防安全系統是否妥善安裝並確實運作。

許多災民目前棲身政府設立的臨時庇護中心，其中有些人批評疏忽跟削減成本是火警肇因，網路上也有類似評論。

儘管香港相對嚴格控管抗議活動，民眾仍可接觸到各式各樣的網路論壇，這些地方可能成為反映社會情緒的初期指標。

分析人士提到，大眾的憤怒與擔憂可能不僅止於針對工程公司，恐怕更會延燒至政府的消防和建築監管單位，要求展開全面公開調查的壓力或許也會升高。

香港政府傳統上會對大規模事故展開公開調查，通常是由獨立法官主持。

香港建造業總工會理事長周思傑說道：「我認為，我們必須認真檢視整個產業的消防和工地安全管理，包含政府的監管作業。」

