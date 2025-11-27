赴義大利小心！全國「24小時大罷工」來襲 下一波示威時間出爐

28日義大利將舉行24小時的全國大罷工。（歐新社）

本週末要前往義大利度假的旅客遭警告，行程可能會因義大利全國性的大罷工，而受到影響或延誤。

英媒《每日郵報》今（27）日報導，本週五（28日），義大利公私部門員工將發動24小時的罷工，預計會衝擊機場設施、長途列車、地方交通、渡輪及其他的交通運輸。儘管機場航班並未明確列入罷工範圍，且義大利的機場預計將正常運作，但部分航線仍可能減班，甚至被完全取消。

據報導，搭機抵達義大利的旅客若要轉乘火車，可能會因火車時刻表變動而受到影響，當局建議旅客應預留更多的時間，以免火車取消或改點。義大利的基層組織則呼籲民眾廣泛參與本次大罷工，此行動是為抗議義大利政府的預算方案，倡議提高對醫療、教育等關鍵領域的撥款，同時削減軍事支出。

工會指出人力不足、生活成本上升，以及談判停滯等，皆對學校、醫院和其他重要公共服務造成巨大壓力。另外此次罷工後，義大利最大工會CGIL將於12月12日，號召為期21個小時的全國大罷工，目標在影響全國的長途和高速鐵路。

