為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本改革會3議員將加入執政派系 擺脫眾院少數困境

    2025/11/27 22:52 中央社
    齊木武志。（擷自日本眾議院網站）

    齊木武志。（擷自日本眾議院網站）

    相關人士今天透露，日本眾議院派系「改革會」的3名眾議員將加入自民黨與日本維新會的執政聯盟派系，最快明天公布。這將使執政聯盟派系在眾議院的勢力從230席增至233席，突破總席次465席過半門檻，更有利於國會運作。

    共同社、日本經濟新聞報導，以自民黨為中心的執政團隊在去年10月眾議院選舉結束後，成為少數執政黨，預算案或法案都必須仰賴在野黨合作。然而，執政聯盟派系在眾院的勢力過半後，未來將可以單獨通過表決。

    「改革會」由原屬日本維新會的眾議員齊木武志、守島正、阿部弘樹於今年9月申請成立。3人的立場是不排斥與其他派系合作，今年10月的首相指名選舉時，曾應自民黨的要求投票給高市早苗，對於高市成為首相出了一分力。

    相關人士透露，為了在眾院通過預算案及法案，執政聯盟向3人接觸並勸說加入派系，隨著3人加入，執政聯盟派系將達到233席，達成過半。

    參議院方面，總席次為248席，目前自民黨與維新會合計有119席，距離過半差6席。

    守島正。（擷自日本眾議院網站）

    守島正。（擷自日本眾議院網站）

    阿部弘樹。（擷自日本眾議院網站）

    阿部弘樹。（擷自日本眾議院網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播