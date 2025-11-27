刺激消費出招！中國多所學校新增「秋假」 家長有怨言

浙江杭州景點的遊客。（美聯社檔案照）

過去中國並沒有太多城市固定在秋季放假，不過，今年許多城市首度在學期中的秋季增加短暫幾天假，目的是希望鼓勵家長帶著孩子出遊，多消費。不過，許多家長有薪年假有限，難以一起放假出遊，也抱怨這項新措施推出太倉促。

《彭博》27日報導，從東部的浙江到西南部的四川，最近幾個月已有至少27個城市加入中小學放秋假，希望學生一家利用這個機會出遊，或者至少參加學校辦的旅遊行程。這是中國政府一再呼籲地方政府，實施中小學春假、秋假，以「改善消費環境」後，當局在不對財政吃緊的地方預算帶來太大成本下，鼓勵家庭消費的新方式。

以廣東省佛山市為例，該市11月首度實施為期3天的「秋假」後，當地旅行社接獲大量詢問行程的電話，廣州康輝國際旅行社統計，秋假期間佛山出遊人數較去年同期大增逾5成，其中超過4分之3是家庭出遊。根據彭博估算，若佛山這項秋假政策在全國實施，可促使全國年消費額增加將近500億美元，相當於去年總零售額的0.7%。中國旅遊網站「攜程」（Trip.com）的最新數據也顯示，秋假期間，浙江飯店訂房量比去年成長68%，機票訂位量增加22%；四川飯店訂房量與去年相比，增幅更達92%。

中國今年將提振家庭消費列為更優先政策後，近期鎖定經濟中尚有額外需求潛力產業，著重鼓勵觀光、娛樂等方面的服務類消費。讓學生休假幾天，對於經常要為中央提倡的作法埋單的地方政府來說，也有節省成本的好處。麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）指出，「這是地方政府在提倡消費上能夠做的，而不必直接為此負擔經費」，不過，擴大消費的關鍵還是在於需求面的刺激措施。

然而，並非每個家長都樂見這項措施。也有批評聲質疑，政府持續這種頭痛醫頭的作法，是不是要讓學生家庭自己去解決實際面對的問題。中國多數受僱者，工作年資未滿10年者，一年通常僅有5天有薪年假，是美國相同工作資歷受僱者享有之有薪年假的大約一半。

四川成都一名雷姓高中教師說，家長沒有放假，學生也無法出遊，休閒活動選擇有限。另一名蕭姓家長說，她就讀國小的女兒秋假3天只能待在家裡看書，「對父母都在工作的家庭來說，不可能抽出時間去陪小孩」。她說，「這項政策宣佈得非常倉促」，家庭難以調整規劃。

