挑戰增肥馬拉松 健身網紅1個月「胖13公斤」 睡夢中心臟衰竭亡

俄羅斯1名健身教練在暴吃垃圾食物，目標讓自己的體重增加55磅（約25公斤）後死亡，據傳他原本打算先增肥再瘦下來，以此宣傳自己的減重課程。

英媒《太陽報》報導，30歲的俄羅斯健身教練兼網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin），為了完成1項飲食「馬拉松」挑戰，花了數週時間狂吃不健康的垃圾食物，每天攝取高達1萬卡路里，目標至少增重55磅，以此向大眾展示自己能多快減掉體重，並激勵客戶與他一起瘦身。

據報導，這名教練在睡夢中因心臟衰竭死亡，而就在去世的前1天，他取消了教練課程，並向朋友表示不舒服、打算去看醫生。在挑戰的過程中，努揚津於網路上記錄自己瘋狂的「每日飲食」，包括早餐吃糕點與蛋糕；午餐是淋滿美乃滋的水餃；晚餐則是1份漢堡和2份小披薩，整天更把洋芋片當零食吃。

努揚津在上週，透露自己的體重已達231磅（約105公斤），僅1個月便增加至少28磅（約13公斤），並跟粉絲承諾，只要體重超過220磅（約100公斤）的人，能夠在新年前減掉10%的體重，就能獲得1萬盧布（約新台幣4000元）的獎金。

