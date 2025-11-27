為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    77年來最大惡火！ 曾遭投訴防火問題 民眾質疑香港宏福苑為人禍

    2025/11/27 19:47 即時新聞／綜合報導
    有港媒指出，香港新界大埔宏福苑在去年已有民眾投訴防火問題，質疑這場惡火是否為人禍。（美聯社資料照）

    有港媒指出，香港新界大埔宏福苑在去年已有民眾投訴防火問題，質疑這場惡火是否為人禍。（美聯社資料照）

    香港新界大埔宏福苑昨（26日）發生77年來最大惡火，今天有港媒報導，其實去年已經有民眾投訴防火問題，但沒有執法，質疑這場惡火「是否為人禍」造成？對此，特首李家超沒有正面回應，只稱已成立工作小組調查，委派政務司司長督導。

    宏福苑大火後，李家超與官員召開記者會，有記者提及，其實去年已經收到宏福苑居民投訴防火問題，最近一次是11月20日巡視，不過只有提出書面警告，並質疑，為何有居民發現問題但不執法。宏福苑居民也懷疑這次惡火是否「人禍」，有沒有官員或公務員要因此下台以示負責？

    李家超回應，這次成立的其中一個工作小組，是針對調查，由政務司司長督導，由兩方面聚焦處理。第一，事件本身發生什麼行為需要負責，警務處依刑事方向展開調查；其次是監督管理方面有否法例修訂問題，就整體監督管理、系統確保將來不幸事件不再發生。認為上述是工作小組全面推行的範圍，意旨在審視所有過去提出的要求及問題，每一項都要工作小組全面跟進。

    此外，李家超強調要實事求是、科學為本，要針對不同材質要求，材質一般都符合國際標準，但什麼地方要加強，例如監督管理、巡倫、驗證制度等都是工作小組要處理。李家超沒有正面回應有否官員、公務員要為這場惡火負責。

