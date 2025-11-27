2022克里米亞大橋爆炸案 俄判8人終身監禁

克里米亞大橋2022年10月被毀景象。（法新社）

俄羅斯法院今天針對2022年克里米亞大橋（Crimean Bridg）爆炸事件，宣判8人終身監禁。這起爆炸造成大橋部分毀損，俄、烏雙方均表示該攻擊由烏克蘭情報部門策劃。

法新社報導，2022年10月8日，這座橫跨克赤海峽（Kerch Strait）長達19公里的公路及鐵路大橋遭遇卡車炸彈攻擊，造成5人死亡。該事件發生於莫斯科對烏克蘭發動全面攻勢8個月後。

基輔事後承認發動攻擊，稱是為了阻撓莫斯科的後勤補給。

克里米亞半島於2014年被俄羅斯併吞，成為俄軍在烏克蘭南部作戰的重要補給路線。

俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事法院在Telegram表示：「被告被判定有罪，處以終身監禁。」。

俄方表示，該次攻擊引發7節運油槽車著火，兩段公路橋面倒塌。

本案被告於軍事法庭閉門審理。

此大橋被烏俄雙方視為莫斯科2014年佔領克里米亞半島的重要象徵。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾於2018年親自主持啟用儀式，並駕駛卡車通過該橋。

儘管戰事頻繁，莫斯科始終聲稱大橋的通行安全，但該橋多次成為攻擊目標。

根據法院說法，這8人被控以有組織團體的方式執行「恐怖行動」，造成死亡，以及非法取得武器，其中兩人另被控走私爆裂物。

