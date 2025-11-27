美俄互嗆重啟核試！ 專家警告：30年來最危險時刻

美國總統川普與俄羅斯總統普廷連續數週互放狠話，互相嗆聲可能重啟核試，引爆國際社會對新一輪核軍備競賽的高度警戒。（路透社）

美俄近來再度上演核武角力！美國總統川普與俄羅斯總統普廷連續數週互放狠話，互相嗆聲可能重啟核試，引爆國際社會對新一輪核軍備競賽的高度警戒。

據《CNN》報導，風波起於普廷10月底高調宣稱，俄方測試核動力水下無人機「海神」（Poseidon）進展順利。沒過幾天，川普便回嗆，宣示已下令準備展開美國30年來首次核試。俄羅斯官員也火上加油，稱將研究重啟核武試驗。

恐慌背後，還有一個迫在眉睫的期限：2月4日。美俄之間最後一份核武控制協議「新削減戰略武器條約」（New START）即將失效，兩邊都看著這個時間點角力。但距離達成新協議，外界看不出半點進展。

「新削減戰略武器條約」為兩國設置上限：部署核彈頭不得超過 1550 枚、同時限制三大核投射系統（洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈與轟炸機）。美國總統拜登曾在任內延長五年，但效期即將走到終點。

知情人士透露，川普與普廷今年8月舉行峰會前，川普國安會特別召集核武專家開會，討論是否延長目前的核武上限、是否擴張美國核武庫，以及美國核三位一體的整備情況，為兩位擁核領袖可能談到的議題做準備。

但兩人峰會最後毫無突破──既沒有推動烏克蘭戰爭和平，也沒有新的核武協議。

不久後，普廷主動公開提議延長「新削減戰略武器條約」，川普也一度回應：「聽起來像個好主意。」然而一個多月過去，美俄都沒有宣布展開正式談判。

美國務卿盧比歐只稱「可能」會討論，態度顯得冷淡。俄羅斯則早在2023年就喊停條約中的關鍵監察機制，理由是美方拒絕恢復核設施互相檢查──疫情後美方因俄國入侵烏克蘭而堅拒恢復。儘管如此，美俄兩國仍大致維持在條約限制範圍內，但不確定性正在快速增加。

卡內基國際和平基金會專家海德斯坦（Corey Hinderstein）警告，一旦「新削減戰略武器條約」失效，將是自蘇聯解體後，美俄首次完全沒有戰略核武互相約束機制。

部分專家認為，兩國即使沒有正式條約，也可以用政治承諾方式快速維持目前的核武上限，但俄方已暗示「不會無限期等候」，稱普廷的提案只是「限時優惠」。

美國內部也有反對聲音，共和黨多位議員不願讓川普同意延長。反對者主張條約限制美國難以同時應對俄中兩國的核武威脅，束縛美方的核武擴充與現代化。

