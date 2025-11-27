北美「原住民文學大師」經檢測竟無印第安血統 淚嘆「感覺被撕裂」

加拿大裔美籍作家湯瑪斯．金（左）長年以「具切羅基族血統」自我定位，作品也因此在北美原住民文學界佔有一席之地。（翻攝自X）

加拿大裔美籍作家湯瑪斯．金（Thomas King）長年以具「切羅基族血統」自我定位，作品也因此在北美原住民文學界佔有一席之地。然而，他近日坦言，經過專業家族調查後，發現自己其實「完全沒有」切羅基族血緣，引發文壇震撼。

據《BBC》報導，82歲的金本週在《環球郵報》（Globe and Mail）投書，坦承自己並非印第安人，並寫下他與美國「反詐騙部落聯盟」（Tribal Alliance Against Frauds，TAAF）專家會面的心路歷程。他說，他接受家譜學者的調查結果，但心情彷彿被撕裂：「不是我以為的那個印第安人，甚至不是印第安人。」

金在北美文壇地位崇高，2014 年以《不方便的印第安人》獲 RBC 泰勒非小說獎，2020 年又以《渡假中的印第安人》摘下李科克幽默文學獎。多年來，他深信自己具原住民血統，從未意圖欺瞞。他從小聽家人說，父親的生父、也就是他的祖父，是一名切羅基族人。

然而，關於他族裔背景的質疑一直存在。金坦言，他雖認同自己是混血切羅基人，但也清楚自己「不是典型的原住民」──沒在保留地長大，也不會講切羅基語。今年，他決定追查流言來源，在朋友的介紹下找上TAAF。調查結果卻顛覆他一生的自我認知：家族脈絡中完全查無切羅基血統。

TAAF建議他應該「為此生道歉」，但金認為自己沒有犯錯，因為他始終是在「真心相信自己是混血切羅基人」的前提下生活。

