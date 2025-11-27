香港TVB主播忍悲報導宏福苑大火 網讚：真實版新聞女王

26日發生的香港「宏福苑」大火災情慘重。（彭博）

香港新界大埔宏福苑社區大樓26日發生大火，已知55人罹難，大批居民家園毀於一旦。大火發生時，香港無線電視（TVB）新聞主播陳嘉欣在現場連線，似乎被大火影響心情，聲音顫抖，但仍維持專業報導，獲得網友稱讚「真實版新聞女王」。

香港「星島日報」、「香港〇一」27日報導，陳嘉欣26日下午起就在火災現場連線，報導火災情況，留守數小時後，直到接近晚間新聞時段，才返回電視台，當她播報晚間新聞時，換上一身黑色服裝，顯然是為悼念火災罹難者。有網友發現，陳嘉欣在晚間新聞將近尾聲時，聲音明顯顫抖，是她10多年新聞主播生涯中，罕見的情緒表現。

網路上一度流傳，陳嘉欣在大埔長大、曾住在宏福苑，因此目睹宏福苑發生如此嚴重災情，才會真情流露。不過，此為誤傳，陳嘉欣其實在沙田廣源邨成長。

儘管如此，網民仍讚賞陳嘉欣的同理心和專業表現，留言稱讚她是「真實版新聞女王」、「用專業態度報導」、「專業的記者值得尊重」。

現年41歲的陳嘉欣2005年畢業於香港大學商學院，曾任娛樂新聞記者、報社港聞版記者，2011年跳槽TVB港聞組，2年後升任主播，2016年獲晉升為TVB新聞部歷來首位「總記者」，2年後再晉升為助理採訪主任。

TVB新聞主播陳嘉欣昨日在宏福苑火災現場進行直播報導，之後又返回攝影棚主持晚間新聞。（香港星島日報）

