宏福苑大火已奪55命 港心理學會：少看火場畫面避免二次創傷

香港宏福苑爆發大火造成多人傷亡，香港心理學會呼籲市民與媒體重視創傷反應、避免反覆接觸火場影像，以免產生二次心理創傷。（路透）

香港大埔宏福苑爆發五級大火造成多人傷亡。香港心理學會今（27）日發文指出，災難不僅帶來實質損失，也可能引發嚴重心理衝擊，呼籲市民與媒體重視創傷反應、避免反覆接觸火場影像，以免產生二次心理創傷。

香港心理學會在臉書發文表示，對這次五級大火造成的多人傷亡深切哀悼，並向受影響家庭及傷者致以誠摯慰問。學會指出，在這次災難事件中，不少市民失去摯親或居所，生活受到嚴重影響，感到悲傷和擔憂。目前專業心理學家將在不同工作崗位中，盡力為受影響市民提供適切支援，協助他們渡過艱難時期。

學會特別關注，傳媒直播或市民轉載災難現場畫面，可能對市民造成二次心理創傷。由於此次火災造成嚴重傷亡，現場畫面透過媒體即時傳播，令不少市民目睹災難過程。學會提醒，反覆接觸災難畫面可能引發二次心理創傷，尤其對災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民，更可能加劇情緒困擾。

香港心理學會表示，災難後常見的正常情緒反應包括震驚、麻木或難以置信、焦慮、擔憂或恐懼、悲傷、無助或落淚、失眠、食慾改變、注意力不集中、反覆思考事件經過。這些都是面對創傷的自然反應，通常會在數日至數週內逐漸緩解。

但學會也提醒，若症狀持續並出現創傷後壓力症（PTSD）徵兆，如不自覺回憶災難畫面、噩夢、閃回（flashback）、逃避相關思想或地點、持續負面情緒、與他人疏離、易受驚、煩躁不安、失眠或注意力不集中，便應尋求專業協助。

香港心理學會建議市民適度限制接觸相關新聞報道，並留意自身情緒反應。同時呼籲傳媒在報導時考慮畫面可能對觀眾造成的心理影響，避免過度重複播放災難片段，並在報導中加入心理健康支援資訊。家長亦應適當引導孩子觀看新聞，留意其情緒反應及需求。

學會強調，災難後出現情緒反應是正常現象，大眾應接納自己及他人的感受；若症狀持續一個月以上並影響日常生活，應主動尋求專業協助。社會各界需共同努力，為受影響人士提供支持性環境，協助其逐步恢復正常生活。

