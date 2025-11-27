為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    香港宏福苑大火終於有好消息 消防處：成功找到生還者

    2025/11/27 18:02 即時新聞／綜合報導
    香港大埔宏福苑大火引發國際關注。（歐新社）

    香港大埔宏福苑大火引發國際關注。（歐新社）

    香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨天（26日）發生大火，火勢迅速擴散波及7棟大樓，延燒10多個小時，迄今已知55死78傷，還有200多人失聯，現場宛若煉獄。今天下午終於有好消息傳出，搜救人員找到了生還者。

    綜合中港媒體報導，香港大埔宏福苑外部搭建的竹棚昨天下午2點多突然起火，加上強風助燃，猛烈火勢迅速蔓延，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，同天晚上宏福苑附近包括「宏泰閣」、「宏新閣」等7棟住宅大樓也陷入火海。救火行動持續進行中，目前受災樓雖然明火點減少，但仍有大量煙霧冒出。

    香港醫管局說，這場大火已知至少55死78傷，傷者有13人命危，28人傷勢較為嚴重。今天下午3點至晚間10點，港警在廣福邨社區會堂安排認屍，有家屬失聲痛哭的樣子被拍下，令人看了揪心。

    不過今天還是有好消息傳出，香港消防處副處長陳慶勇透露，有在受災大樓內成功找到生還者，將在晚些時候抵達天台位置。至於救火進度，陳慶勇說，有4座大樓火情已受控，其餘3座仍在撲救，消防隊還在大樓內搜救。

