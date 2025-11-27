機率500分之1！驗票仍同票 日本即將誕生「抽籤市長」

日本茨城縣神栖市市長選舉2名候選人「得票數相同」的情況，重新驗票仍出現一樣結果，罕見機率引發各界熱議。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

日本茨城縣神栖市11月初舉行市長選舉，2名候選人「得票數同票」，選舉管理委會原本要依法「抽籤」決定當選者，但落敗方提出異議，於是決定重新驗票。選委會昨（26）日當眾驗票，得票數仍相同，罕見機率引發各界熱議論，落敗目前決定繼續向上提出申訴。

綜合日媒報導，參加本屆茨城縣神栖市長的2名候選人，分別是尋求連任的67歲現任市長石田進、64歲的前市議員木內敏之。9日投票結束後，開票結果2名候選人得票數都是1萬6724票，另有219張無效票，選委會依照日本《公職選舉法》規定，讓2人抽籤，最終由木內敏之抽中當選。

對於這個結果，石田進陣營提出申訴聲稱，他們收到監票員反映，開票過程中發現部分有效票被當成無效票，選委會11日開會討論同意受理，依法在30天內驗票，是否會翻盤引起關注。報導指出，選委會26日重新驗票，開放市民到場監票，整個驗票過程長達5個小時，統整票數高達3萬3667張。

最終，選舉管理委員會宣布2人的得票數同樣都是1萬6724票，無效票同樣也還是219張，驗票結果與原定結果一樣，因此確定新任市長是木內敏之。在現場見證歷史時刻的市民，都對此感到不可思議，但也認為整個流程公開透明、完全合法且公平公正，即便不是透過民主選票選出當選者，也能接受這樣的結果，並希望未來有更多市民參與投票。

木內敏之坦言，當他得知再度出現「平局」，瞬間鬆了一口氣，也自嘲經此一戰，他即將成為「全日本最幸運的市長」與「全日本最不受歡迎的市長」，但未來他仍會持續努力。石田進則不滿驗票結果，已在今（27）日晚間提出異議，計畫向縣選舉管理委員會申請審查，倘若縣選舉管理委員會仍無法給出令人信服的結果，則會再向上申訴。

另據《朝日新聞》報導，不少人好奇這場市長選舉出現「2名候選人得票數相同」的機率為多少？來自駒澤大學的政治學計量（計量政治学）教授梅田道生指出，經過他的計算，即使2人的支持率完全相同，他們得票數相同的機率僅約500分之1，「總票數越多，候選人支持率的差距越大，出現平手的機率就越低。」

