美國限制中美洲「為中國行事者」簽證 中國大使館批：不是你家後院

美國對和北京合作的中美洲國家民眾祭出簽證限制，對此，中國駐美大使館26日發文指控美國違反聯合國憲章，強調「中美洲不是任何一國的後院」。

《路透》26日報導，美國國務卿魯比歐近期宣布的一項簽證政策，將限制中美洲國家「刻意代表中國共產黨行事，並且威脅我們這個區域穩定」的人士及其直系親屬的赴美簽證。

中國駐美大使館26日社群平台X發文，指華府「把簽證變成政治籌碼，此舉違反《聯合國憲章》以及主權平等和不干涉原則，「中美洲不是任何一國的『後院』」。發文指出，國際關係應以「尊重與夥伴關係，而非施壓」為基礎。

中國大使館發文中提到的其中一個國家為巴拿馬。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）上月透露，「美國大使有人」以撤銷簽證，施壓巴拿馬限制該國與中國的關係。

美國國務院尚未回應中國大使館的發文。美國國務院經常透過新聞稿宣布簽證限制，目前尚未透露這項魯比歐9月宣布的新政策，已影響多少人。

