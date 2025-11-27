簽字換保命符？美媒爆：川普要烏克蘭「達成協議」才談安全保證

美國國務卿魯比歐（中）23日在日內瓦與烏克蘭代表團進行和平協議談判。（法新社）

美國川普政府推動烏俄停火的具體路徑引發歐洲盟友關注。據美媒「Politico」獨家報導，美國國務卿魯比歐私下告知歐洲盟友，美方希望烏克蘭先達成和平協議，之後美國才會同意給予安全保證。這項「先協議、後保證」的順序要求，與烏克蘭將安全保證視為談判基石的立場有所衝突。

報導引述歐洲外交官與知情人士指出，魯比歐在週二（25日）與歐洲官員的通話中表示，總統川普將會協商烏克蘭安全的長期保證，以確保基輔感到安全，但前提是必須先有一份和平協議。這項條件成為過去1週美方對基輔傳遞訊息的核心。然而，烏克蘭領導層始終堅持，西方的安全保證是與俄羅斯達成任何可行協議的先決條件。川普此前已表示，在協議簽署前不會邀請烏克蘭領袖造訪白宮。

美自認「非公平調停者」 擬轉向中立姿態

更令歐洲不安的是美方立場的微調。知情人士透露，川普政府正從「全力支持烏克蘭」傾斜向談判中的「中立姿態」。魯比歐週四向歐洲同行坦承，由於美國同時提供烏克蘭軍援並對俄羅斯實施制裁，因此在談判中未被視為「公平的調停者」（fair mediator）。這番言論被解讀為美方有意調整姿態，以推進談判進程。

儘管美國國務院發言人駁斥上述說法，堅稱魯比歐公開與私下都強調安全保證需是和平協議的一部分；白宮也重申任何協議都必須提供烏克蘭威懾力。但歐洲盟友正急於釐清美方發出的訊息。

一名歐洲外交官批評，美方推動的計畫對於人權、人道法或國際原則著墨甚少，「這正在創造一個充滿漏洞的新歐洲安全架構。」此外，先前流傳的美方初版方案要求烏克蘭限制軍隊人數至60萬，卻未限制俄軍規模，雖然魯比歐辯稱這只是「起點」，但已加深了盟友對川普政府可能過度讓步的擔憂。共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）則警告，若烏克蘭必須割讓土地，就必須伴隨類似北約第五條款的安全協議，以防止俄羅斯再次侵略。

