硬逼3幼童爬山致2孩昏迷、停止呼吸 美國狠父被控虐兒入獄

美國猶他州1位31歲殘忍的爸爸帶著分別為2歲、4歲、8歲的兒女前往大棉白楊峽谷的布羅德福克斯（Broads Fork）步道徒步健行，隨後失聯，其家人及朋友緊急報案協尋，最終一家4口才被搜救隊尋獲。依據影片顯示，孩子們在山上冷得發抖、甚至問狠父「我們會不會被凍死」？這名父親最後因嚴重忽視兒童安全、涉嫌虐童被逮捕。

《紐約郵報》報導，根據布羅德福克斯步道官網顯示，這條步道海拔落差達2100英尺（約640.08公尺），被評為是難度偏高的登山路線。上個月11日當狠父及3個孩子失聯後，家屬向警方報案稱他們失蹤了，救難人員在距離山頂約600英尺（約182.88公尺）處找到這一家4口，尋獲時最小的孩子因頭部受傷，看起來神情恍惚。

救難人員抵達時發現4歲的男童倒在2歲弟弟身上，兩人都沒有明顯呼吸。狠父聲稱兩名年幼孩子失去意識、停止呼吸後，曾替他們實施心肺復甦術，而檢方指出，兩個孩子被發現時衣著單薄，無法禦寒。

據報導提到，8歲女童說，當他們距離山頂約2英里（約3.2公里）時，她曾提醒狠父該返回，但馬上被喝斥並堅稱「這是千載難逢的機會。」她還記得狠父阻止她下山時說「妳不准過去」。

警方調查了狠父與妻子的對話。妻子曾擔心詢問孩子們是否安全，他則回答「4歲的已經累壞了。我們快到山頂，但大家開始撐不住，而且開始下雨。我也快帶不動2歲的，帶3個小孩、又沒有另1個家長真的很難。」他們甚至還在山上錄影片，可以看到風暴雲接近時，8歲女兒問狠父「爸爸，我們會不會被凍死？」。

獲救後一行4人都被送往醫院。狠父的症狀較輕，8歲女兒情況穩定；而兩名年幼孩子則情況危急。4歲男童因中風接受開顱手術，入院時體溫僅17℃，目前仍在醫院接受治療。狠父已於25日被拘捕，現羈押於鹽湖郡監獄。

