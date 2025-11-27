為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    WSJ報導川普要高市「別刺激北京」日網友肉搜：中國記者寫的

    2025/11/27 17:24 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    美國華爾街日報報導川普總統與日本首相高市早苗的通話中，勸她不要在台灣問題上刺激北京一事，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會上表示，「並無這樣的事實」。（路透檔案照）

    美國華爾街日報報導川普總統與日本首相高市早苗的通話中，勸她不要在台灣問題上刺激北京一事，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會上表示，「並無這樣的事實」。（路透檔案照）

    對於美國華爾街日報報導川普總統與日本首相高市早苗的通話中，勸她不要在台灣問題上刺激北京一事，日本政府發言人木原稔在今天例行記者會上表示，「並無這樣的事實」；他同時透露，日本政府已向該報抗議。而有日本網友起底，該文的主要撰寫者為該報駐北京的中國裔記者，質疑該文可能是為中國帶風向。

    木原27日上午在記者會被問及報導真偽時，以「屬於外交上的往來內容」為由未予作答，但之後「政府接獲大量詢問」，因此他認為「有必要予以明確說明」，所以在下午的記者會中改為明確否定報導內容。

    日本富士新聞網報導，華爾街日報的該則獨家，標題原本是「建議緩和語氣」（Lower the Tone），但後來被更正為「儘量收斂聲勢」（Lower the Volume）。為何會有這種修改不得而知。

    已經歸化日本的蒙古裔學者楊海英，在社群平台X發文，直指「日本被中國記者的假文章誤導」。

    日本網友肉搜該報導的撰寫者「Lingling Wei」（魏玲靈）為中國出身的中裔美國人，目前為華爾街日報的中國首席記者。日本經濟評論家渡邊哲也在X貼文指出，該文是「華爾街日報」駐中國記者的個人報導，這位記者應該沒有機會採訪美國或川普本人。

    渡邊指出，這很可能是一則透過「洗白消息來源」的誤導性資訊。亦即由華爾街日報駐北京的中國記者在當地撰寫文章，然後由新華社及其附屬公司以英文形式向全球發布。

