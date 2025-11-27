泰國洪災沖出婚外情！銀行經理出差受困 四寶媽跨國尋夫意外抓包

泰國南部發生嚴重水災，合艾地區汪洋一片；圖中人物與新聞事件無關。（法新社）

泰國南部暴雨釀災，合艾淹成一片汪洋，當地單日降雨量突破335毫米，成為300年來最猛烈雨勢，超過33人罹難、數百萬居民受影響。災情嚴峻之際，卻接連爆出「被洪水沖出的外遇」，引發社群熱議。

綜合外媒報導，馬來西亞一名銀行經理因洪災受困合艾，他的妻子剛生下第4個孩子，聯絡不上丈夫2天後心裡焦急，請友人扎拉（Zara）協助查問下落。扎拉透過當地親戚向飯店確認時，才驚覺男子在合艾期間，竟與一名女子同住一間房。扎拉將過程匿名分享至Threads後，引起大批網友關注。

請繼續往下閱讀...

扎拉表示，這對夫妻平常聯繫頻繁，朋友更從未懷疑過丈夫行蹤，這次因其失聯2天才開始擔憂。飯店人員亦證實該男與一名女子同住一房間，還向飯店介紹對方是自己的「妻子」，其餘同事則分住其他房間。事後，扎拉親戚也聯繫馬來西亞大使館，確認當局正協助受困國民撤離，可選擇返回家鄉或暫住泰國收容所。

扎拉也在貼文中語重心長地呼籲，各位男性應重視家庭，同時提醒女性不要完全信任另一半。與此同時，另名馬來西亞男子向妻子謊稱要去吉隆坡工作，結果也被發現與情婦被困在合艾洪災。

